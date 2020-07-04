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國民法官制惹議　台派社團反對臨時會處理草率上路

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▲▼士林地院展示科技法庭。（圖／記者羅志華攝）

記者陳家祥／台北報導

「國民參與刑事審判法」草案將在立法院臨時會處理。該草案明定，國民法官制度2023年上路，以實現總統蔡英文「未來4年內國民法官制度一定上路」的承諾。但草案爭議不斷，不只在野黨反對，連本土的台派社團聯盟也發聲明呼籲，不應草率通過「參審制」、排除「陪審制」，重大司法改革議題應在立法院正常會期討論。

台派聯盟聯合聲明稿指出，司法改革是蔡總統2016就任時大家最關心的議題，就任演講時獲得的掌聲最大聲，如今再度連任，卻依然沒有施行真正的司法改革「陪審制」，讓人真失望。

聲明指出，真正民主化，司法審判權要交由人民決定！香港在1845年英國殖民時代就開始 採用陪審團審判，那時香港人民的教育程度、法治教育、國際觀等等，有可能 比現在台灣人較好嗎？如今台灣人，連高中學生都已經有能力寫政治評論，為 什麼台灣無資格實施陪審制？「國情不同」？這是人類歷史上大笑話！

若交由人民來決定，是國家對人民有信心的表現。所以，台灣應採用陪審團 制，將審判權交給人民，有罪無罪依照人民一般生活經驗判斷；法官負責專業 量刑輕重決定，這才真真正正是民主！而且，陪審制決定須要所有陪審員意見相同，而且有一套相當嚴謹的選任程序，會避免所謂「藍綠」干擾的政治判刑！所以司法審判權交還人民是民主化最後一哩路。

聲明還提到，中國通過港版國安法，排除陪審制的使用，將香港長久以來的民主法治摧毀殆盡，可見越是極權專制的政權，越是害怕陪審制，如今台灣成為華人社會最後 的民主堡壘，我們希望台灣在司法改革的抉擇，不應淪為中國的同路人。

民進黨行動綱領第 28條明定刑事審判應採用陪審制，2012提出黨團版陪審團草案，2014、2016也都有民進黨立委提出陪審團草案，也有17位民進黨立委連署支持陪審團法，可見民進黨及民間都是支持陪審團。政治上的誠信非常重要，但此次民進黨卻要捨棄陪審團而改採參審制，是否已經違反政治上的誠信，應該要慎重以對。

聲明主張，台灣議題平台強烈支持陪審制！至少應該參審制與陪審制一同試行一段時間，再來決定台灣適合哪一種司法審判制度。而且如此重大的司法改革草案，應於正常會期溝通討論，不應於臨時會草率立法。

台派聯盟成員包括：台灣社、台灣北社、台灣客社、台灣教授協會、李登輝民主協會、台灣教師 聯盟、台灣母語教師協會、台灣基督長老教會、台灣公投護台灣聯盟促進會、台灣國、台灣制憲基金會、台灣聯合國協進會、台灣語協會、台灣青年議會、台灣學生聯合會、台灣公投護台灣聯盟促進會、台灣新世代協會等。

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