　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

再批陪審參審不可併行　司法院：民意的選擇，國民法官

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼司法院祕書長林輝煌，國民法官。（圖／記者吳銘峯攝）

▲司法院祕書長林輝煌，指明國民法官才是民意選擇。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院推動《國民參與刑事審判法草案》，打算採用參審制全面排除陪審制，引起民間團體反彈，民間組成「陪審參審一併試行推動大聯盟」，目前聯盟成員正在立法院前靜坐。司法院2日再度發聲明，強調「民意的選擇，國民法官」認為一併試行的話將窒礙難行、緣木求魚，也會失去司法公平正義。

民進黨立法院黨團已經將司法院提出的《國民參與刑事審判法草案》，排入立法院臨時會議程，即將進行審議。對此，「陪審參審一併試行推動大聯盟」多次表達不滿，對於民進黨立院黨團與司法院的做法，聯盟更是痛批「沒有誠信」，並在立法院臨時會審議期間，發動靜坐，並於每日上午開記者會批評。

對此，司法院先在2日上午發表聲明，再度說明「為何兩制併行不可採行」。聲明指出，兩制併行有違平等原則，配套制度及設施複雜化，除大量耗費國家資源外，也增加國民負擔，與引進國民參與審判之目的背道而馳。另外也提到，「參審陪審併行」為司法改革國是會議中最不受支持之方案，《國民參與刑事審判法草案》中已設有定期成效評估機制，可定期檢討、適時修正，才是正道。聲明更批評，經審慎評估，認為兩制併行「窒礙難行」，透過兩制併行進行成效評估，是「緣木求魚」的方案。

司法院在2日中午舉行記者會，由秘書長林輝煌主持，強調《國民參與刑事審判法》草案，目前正在立法院進行朝野協商，後續若二、三讀通過，可望於2023年1月1日實施。未來若實施後，目前由法院一審所審理的重大刑案，「最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，以及其他故意犯罪因而致人於死案件」將由國民法官一起審理，但少年刑事案件與《毒品危害防制條例》案件除外。林輝煌接著表示，這2類案件估計1年約5百多件。

之後由刑事廳長彭幸鳴接續說明，她指出，司法院委託政治大學選舉研究中心作的民調，有高達92.6％受訪民眾認為國民法官制度可以使審判過程更加公開透明，70.6％的民眾認為可以增加對司法的信任度，91.2％的民眾認為，國民法官可使人民更瞭解法院審判程序與判決內容。
 

ET快訊
看牙醫煞到小22歲正妹護理師！女方身材超辣…男星苦追「3年後
起底淫狼消防員！性侵害命狂PO「曬孩照」　自爆：少女報案都指
前「台灣省主席」邱創煥病逝享耆壽96歲　蔣經國最器重的台籍菁
20歲軍人「30分鐘爬後座2次」性侵女兵！友開車冷眼目睹全程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

離奇！彰化小客車衝落溪　「拖鞋、手機」在車內…駕駛失蹤

雲林縣府文觀處廣場有小偷！　廠商10張椅子遭竊

找網紅宣傳！抖音正妹與姊姊無照做牙齒美白　「3年賺800萬」當庭認罪

夭壽！害宜蘭騎士慘摔多處傷　無良砂石車滲漏廢土油漬凶手找到了

思覺失調男抓推車丟進護理站一審無罪　遭砸護理師：以後誰想當醫護

起底淫狼消防員！性侵害命狂PO「曬孩照」　臉書驚現：只抱小女生

台南噁男扮大姊姊誘拐兒童自慰開直播　法院裁定羈押禁見

行車糾紛互尬…女爆氣「甩這根」超兇！網驚：拿出姊夫了

再批陪審參審不可併行　司法院：民意的選擇，國民法官

鑽鐵捲門縫隙失算...高雄婦手臂遭夾躺地超狼狽　還好手機在旁邊

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

25歲女KTV狂飲5hrs到天亮　酒測值高達3！吐血脫糞身亡

Hebe田馥甄9月攻蛋連唱三場！　S.H.E19週年合體？「永遠都有機會」

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

阿翔親揭「摩鐵開房3小時」真相！　和老婆Grace培養感情「在家就可以」

離奇！彰化小客車衝落溪　「拖鞋、手機」在車內…駕駛失蹤

雲林縣府文觀處廣場有小偷！　廠商10張椅子遭竊

找網紅宣傳！抖音正妹與姊姊無照做牙齒美白　「3年賺800萬」當庭認罪

夭壽！害宜蘭騎士慘摔多處傷　無良砂石車滲漏廢土油漬凶手找到了

思覺失調男抓推車丟進護理站一審無罪　遭砸護理師：以後誰想當醫護

起底淫狼消防員！性侵害命狂PO「曬孩照」　臉書驚現：只抱小女生

台南噁男扮大姊姊誘拐兒童自慰開直播　法院裁定羈押禁見

行車糾紛互尬…女爆氣「甩這根」超兇！網驚：拿出姊夫了

再批陪審參審不可併行　司法院：民意的選擇，國民法官

鑽鐵捲門縫隙失算...高雄婦手臂遭夾躺地超狼狽　還好手機在旁邊

「爸爸你不要殺我！」6歲女兒哭求仍魂斷刀下…他嗑藥太嗨「1hrs殺光至親」

離奇！彰化小客車衝落溪　「拖鞋、手機」在車內…駕駛失蹤

雲林縣府文觀處廣場有小偷！　廠商10張椅子遭竊

惡鄰闖入亂棒狂毆11歲老狗「皮卡丘」　飼主PO網怒告到底

找網紅宣傳！抖音正妹與姊姊無照做牙齒美白　「3年賺800萬」當庭認罪

夭壽！害宜蘭騎士慘摔多處傷　無良砂石車滲漏廢土油漬凶手找到了

陸委會呼籲非必要勿前往香港　恐成「李明哲第二」

貓空山腳下的都市秘境！戶外花園點燈超Chill...還能微醺到深夜

上海生產「Polestar 2 」電動車登陸歐洲　瑞典＆挪威8月交車

她裸身幫未婚夫開門…甜喊「寶貝❤」！下秒見外送員傻站門外：抱歉走錯

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

東區ZARA前車震　下場曝光

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

獨／分局長臉綠了！上任第2天「黑槍狂放炮」

洗完車突衝撞！害加油站員工骨折賠124萬

消防員私聊報案17歲少女　她遭性侵後輕生亡

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

20歲軍人「30分鐘爬後座2次」性侵女兵

特警攻堅畫面曝！緝捕重犯離死神0.1秒

屏東砲兵偷吃女兵！小三嬌求「用蟲蟲止癢」

即／台中女騎士「慘遭路樹壓倒」命危

更多熱門

相關新聞

查案裝GPS判刑定讞　非常上訴亦遭駁

查案裝GPS判刑定讞　非常上訴亦遭駁

海巡署南巡局士官長王育洋為了查緝私菸，2014年將GPS衛星定位追蹤器偷裝在當事人貨車底盤，監看貨車行蹤，遭控妨害秘密罪嫌。王男最後遭判拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年定讞。檢察總長認為此乃偵查上必要行為，不應遭判刑，因此提出非常上訴。但最高法院不認同，2日駁回非常上訴。

吳景欽／刑事處分能預防中資染紅企業嗎

吳景欽／刑事處分能預防中資染紅企業嗎

振興三倍券　收容人也有分

振興三倍券　收容人也有分

前桃園縣長吳志揚秘書貪污　二審輕判

前桃園縣長吳志揚秘書貪污　二審輕判

副連長舌吻女連長　判刑3年半定讞

副連長舌吻女連長　判刑3年半定讞

關鍵字：

法律人權司法改革司改民間司改會陪審國民法官參審誠信空想

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

東區ZARA前車震　下場曝光

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

快訊／新增1例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

每天273元要求做一桌好菜　高一兒子8週驚人轉變！

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

蕾菈醉倒路邊被撿走結局超傻眼

范瑋琪被酸「小孩知道說謊讀哈佛嗎」　正面反擊

更多

最夯影音

更多
小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》
《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

《我的婆婆》Darren遭小三騙走200萬　鍾欣凌氣到拿棍子：打死你

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

比莉姐曝「愛情觀」笑翻全場　吐槽兒子周湯豪：他那麼機車

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面