再批陪審參審不可併行　司法院：民意的選擇，國民法官

▲司法院祕書長林輝煌，指明國民法官才是民意選擇。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

司法院推動《國民參與刑事審判法草案》，打算採用參審制全面排除陪審制，引起民間團體反彈，民間組成「陪審參審一併試行推動大聯盟」，目前聯盟成員正在立法院前靜坐。司法院2日再度發聲明，強調「民意的選擇，國民法官」認為一併試行的話將窒礙難行、緣木求魚，也會失去司法公平正義。

民進黨立法院黨團已經將司法院提出的《國民參與刑事審判法草案》，排入立法院臨時會議程，即將進行審議。對此，「陪審參審一併試行推動大聯盟」多次表達不滿，對於民進黨立院黨團與司法院的做法，聯盟更是痛批「沒有誠信」，並在立法院臨時會審議期間，發動靜坐，並於每日上午開記者會批評。

對此，司法院先在2日上午發表聲明，再度說明「為何兩制併行不可採行」。聲明指出，兩制併行有違平等原則，配套制度及設施複雜化，除大量耗費國家資源外，也增加國民負擔，與引進國民參與審判之目的背道而馳。另外也提到，「參審陪審併行」為司法改革國是會議中最不受支持之方案，《國民參與刑事審判法草案》中已設有定期成效評估機制，可定期檢討、適時修正，才是正道。聲明更批評，經審慎評估，認為兩制併行「窒礙難行」，透過兩制併行進行成效評估，是「緣木求魚」的方案。

司法院在2日中午舉行記者會，由秘書長林輝煌主持，強調《國民參與刑事審判法》草案，目前正在立法院進行朝野協商，後續若二、三讀通過，可望於2023年1月1日實施。未來若實施後，目前由法院一審所審理的重大刑案，「最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，以及其他故意犯罪因而致人於死案件」將由國民法官一起審理，但少年刑事案件與《毒品危害防制條例》案件除外。林輝煌接著表示，這2類案件估計1年約5百多件。

之後由刑事廳長彭幸鳴接續說明，她指出，司法院委託政治大學選舉研究中心作的民調，有高達92.6％受訪民眾認為國民法官制度可以使審判過程更加公開透明，70.6％的民眾認為可以增加對司法的信任度，91.2％的民眾認為，國民法官可使人民更瞭解法院審判程序與判決內容。

