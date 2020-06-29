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不滿立院臨時會排入國民參審議程　民團立法院前靜坐

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▲▼陪審參審一併試行推動大聯盟立法院前靜坐。（圖／記者吳銘峯攝）

▲陪審參審一併試行推動大聯盟立法院前靜坐。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

「陪審參審一併試行推動大聯盟」持續推動《國民參與刑事審判法草案》必須一併試行。由於立法院民進黨團已經將已經將《國民參與刑事審判法草案》排入臨時會議程，聯盟不滿，在29日發動抗議行動，舉辦「民選總統不信人民，草率立法司改無感」記者會，包含立委賴香伶、邱顯智等人均到場聲援，呼籲應在正常會期進行審議，切勿草率立法。

聯盟總召集人、民間司改會董事長林永頌律師表示，蔡英文總統獲得連任，她在勝選感言提到：「未來四年，我們一定會繼續守護主權、繼續堅持民主、繼續推動改革，把我們曾經承諾過的事情，一項一項來實踐。」然而在選舉過後，蔡英文總統在國民參審的議題上，卻支持司法院推行的參審制，無視司法院與民間協商陪審參審雙軌併行的承諾、無視柯建銘等17位民進黨立委曾連署支持陪審制的承諾、柯建銘總召以民進黨團名義於2012年提出陪審制的法案，更無視民進黨黨綱明文採行陪審制的承諾。

林永頌認為，「陪審制」為主權在民的體現，信守承諾是政治人物的基本要求，聯盟呼籲蔡總統和民進黨立委應信守承諾，不應在國民參與刑事審判的制度中，排除由人民作主的陪審制，而只推行法官主導的參審制，否則無異是剝奪人民選擇陪審參審的權利。

聯盟也呼籲，不應在臨時會倉促處理國民參審的議題，而應在下個會期再進行審議，所以再次呼籲《國民參與刑事審判法草案》不應排入臨時會議程，應在正常會期進行審議，切勿草率立法。

此外聯盟除了靜坐抗議以外，還會繞行立法院。而本週五晚間會舉辦「街頭模擬陪審法庭」的活動，讓民眾實際體驗陪審制的法庭運作，增進民眾對於陪審制的了解。接著週六晚間預計在立法院濟南路中山南路口舉辦晚會，集結民間各界的聲音一同喊話，展現聯盟的意志與決心。最後在本週日下午，聯盟除了繞行立法院外，將集結群眾前往總統府，呼籲蔡英文總統應公開電視辯論，不應強行推動參審制一制試行。

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