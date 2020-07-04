快訊／泥水灌進熊本老人院「14人心跳停止」　豪雨淹沒設施當局急搶救

日本九州南部3日起持續降下紀錄性暴雨，引發洪水及土石流。熊本縣、鹿兒島縣災情慘重，目前累計1死1命危，另有9人失聯，多達20萬人被要求撤離。熊本縣球磨川為日本三大急流之一，今（4日）晨驚傳氾濫，部分堤防塌陷。最新影片顯示，球磨川中鋼構的深水橋竟遭水流沖走，另一半已經完全看不見。