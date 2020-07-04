快訊／泥水灌進熊本老人院「14人心跳停止」　豪雨淹沒設施當局急搶救

▲日本九州降下暴雨，一處老人院被淹沒。（圖／路透）
記者丁維瑀、陳宛貞／綜合報導
日本九州熊本、鹿兒島縣等地遭受破紀錄豪雨災情，根據熊本縣知事最新說法，球磨川氾濫，位於球磨村渡地區的老人護理院「千壽園」共有14人心肺停止，據了解，該院被大水淹沒，老人一度受困，當局正進行救援。
此前，首相安倍晉三上午已召開緊急會議，決定派遣一萬人規模的自衛隊進行救災。熊本原本通報2人心肺停止，不過隨後修正為1人心肺停止，再加上老人院的最新數字，總共累計為15人心肺停止、1命危、9失聯。
▲日本九州降下暴雨，一處老人院被淹沒。（圖／路透）
記者丁維瑀、陳宛貞／綜合報導
日本九州熊本、鹿兒島縣等地遭受破紀錄豪雨災情，根據熊本縣知事最新說法，球磨川氾濫，位於球磨村渡地區的老人護理院「千壽園」共有14人心肺停止，據了解，該院被大水淹沒，老人一度受困，當局正進行救援。
此前，首相安倍晉三上午已召開緊急會議，決定派遣一萬人規模的自衛隊進行救災。熊本原本通報2人心肺停止，不過隨後修正為1人心肺停止，再加上老人院的最新數字，總共累計為15人心肺停止、1命危、9失聯。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※