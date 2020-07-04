感動瞬間！最輕早產兒體重僅590g...經歷5小時「開心手術」奇蹟生還

▲南韓體重最輕早產兒，心臟手術宣告成功。（資料照，非當事人／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名患有先天性心臟病的早產兒金溫（김온，音譯），出生後體重僅590公克，醫療團隊在克服一系列障礙，終於讓金溫的體重超過1公斤，並成功打開其長、寬僅3公分的心臟，歷經5個小時的大手術，奇蹟從鬼門關前拯救性命垂危的嬰孩。

根據《韓聯社》，金溫是南韓國內所有接受心臟手術的嬰兒中，體重史上最輕的早產兒。首爾大學附設兒童醫院小兒胸腔外科教授金雄漢（김웅한，音譯）表示，該早產兒在懷孕31周後出生，原本體重僅590公克、身高僅30.5公分，呼吸器官、消化系統等皆尚未發育成熟，甚至罹患先天性心臟病，導致大動脈緊縮，無法將血液運送到身體各處，靠著醫療團隊施打前列腺素E1（PGE1），同時服用利尿劑、血壓藥，方能續命。

要讓嬰兒金溫接受心臟手術，其先決條件是體重須超過1公斤。然而金溫的腸胃吸收狀況極差，醫療團隊在進行「灌腸造影」（Barium Enema）後，才終於在產後46天，讓金溫體重達1.1公斤。

對於體重未滿1.2公斤的早產兒而言，施行大動脈緊縮之心臟病手術，是項難度與風險極高的手術之一。據悉，金溫同時接受開放性動脈導管結紮手術。

在醫療團隊悉心照料下，金溫在術後並未出現任何併發症，現在能自行吸奶瓶，體重也成長至2240公克，目前穩定恢復中。

金雄漢表示，「原本是體重不超過1.1公斤的嬰兒，在術後仍能穩定、健康成長，帶給我們無限希望。這不僅告訴早產兒的父母，也告訴所有人，不管罹患何種疾病，只要不放棄，到最後都能成功治癒。」

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