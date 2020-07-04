快訊／連續3日破百人染疫！東京新增131例確診　緊急狀態解除後最高

▲東京民眾戴上口罩。（圖／路透）
記者丁維瑀／綜合報導
根據日媒NHK、TBS等最新消息，日本東京都今（4）日確認新增至少131人感染新冠肺炎（COVID-19），連續3日單日都有100人以上確診。今日的數字，也是東京都解除緊急狀態以來新增最多人染疫的一天。
【速報】東京都で新たに１３１人の感染確認 https://t.co/zCeDTUpyhj #tbs #tbs_news #japan #news— TBS NEWS (@tbs_news) July 4, 2020
▲東京民眾戴上口罩。（圖／路透）
記者丁維瑀／綜合報導
根據日媒NHK、TBS等最新消息，日本東京都今（4）日確認新增至少131人感染新冠肺炎（COVID-19），連續3日單日都有100人以上確診。今日的數字，也是東京都解除緊急狀態以來新增最多人染疫的一天。
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