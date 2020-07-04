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A330險衝出跑道！塔台4分半錄音曝⋯駕駛連喊5次「需要拖車」

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▲▼華航在松山機場的LOGO，華航的飛機停在松山機場的停機坪上，華航的China AirLines的英文字樣,掀起近日的改名正名。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國籍航空飛機因自動煞車系統失效，險衝出跑道。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部民航局於官網公告，國籍航空A330機型於溼滑跑道落地時，飛控主電腦1、2、3號系統、發動機、反推力系統、自動煞車系統均失效，導致飛機減速異常，駕駛員隨即以人工煞車減速，最終飛機安全停於跑道末端前，為安全考量請求拖車將飛機拖離跑道。有網友貼出事件發生當時駕駛員與塔台間的對話，總長共4分38秒。

據了解，本起事件飛機為6月14日華航CI202浦東飛松機班機，飛機註冊編號B-18302，當時機上有逾80人，落地時因故障而停在跑道末端約9.1公尺，最終由拖車將飛機拖離跑道。

請繼續往下閱讀...

網友hungATC於YouTube貼出事件發生當時塔台與駕駛員的對話。駕駛員向塔台表示，由於地面溼滑，為安全理由無法自行離開跑道，需要拖車協助。

根據塔台錄音顯示，駕駛員向塔台表示，「我們現在剛好機頭在跑道邊線，因為地面又很濕滑，為安全理由，我覺得由拖車拖比較適合」，他並補充「剛重新檢查，就是在落地的時候reverse（反推）沒有作用，那回去我們會再研究一下，剛剛還有爆面的狀況」。

民航局表示，目前該事件發生原因尚在調查釐清；請航空公司針對該機型發生不預期飛控主電腦失效，訂定風險管控措施，以確保飛航安全。

▲▼機場,松山機場,春節,返鄉,人潮,防疫,口罩,武漢肺炎。（圖／記者李宜秦攝）。

▲華航A330電腦失效，險衝出跑道。（圖／記者李宜秦攝）

對此事故，民航局提出四大建議事項，第一，A330機型航機派遣前，如目的地機場如預報為雨天濕滑跑道，應考量前項不預期狀況影響航機落地性能之因應措施。

第二，駕駛員於在空時，對雨天濕滑跑道進場前之落地性能之計算，應將遭遇前項狀況及使用人工剎車所需停機之距離亦列入試算；如有落地距離不足之疑慮時，應考慮轉降其他備用機場。

第三，航空公司應加強駕駛員有關於雨天濕滑跑道落地時操作注意事項，提高警覺並加強對機載減速系統之功能運作監控，如遭遇自動減速系統失效，須立即反應並轉換為備用或人工方式進行減速操控。

第四，國籍航空所屬空中巴士航機，有類似飛控電腦及減速裝置之機型，得參照本公告辦理以維飛安。

華航表示，A330航機減速裝置於落地後多重異常為全球首例，事件發生後，除已依廠家維護手冊進行維護，並已將相關資料及參數送交空巴總部請其儘速找出根因，提出具體改善方案。另已依民航局公告建議內容進行風險評估，並採取減緩措施，避免潛在安全風險事件的發生。

▲▼華航在松山機場的LOGO，華航的飛機停在松山機場的停機坪上，華航的China AirLines的英文字樣,掀起近日的改名正名。（圖／記者呂佳賢攝）

▲華航A330日前因電腦系統故障差點衝出跑道。（圖／記者呂佳賢攝）

A330駕駛員與塔台完整對話：

駕駛員：松山塔台下午好，華航202重型（降落）10跑道
塔台：下午好，中華202重型，松山塔台，跑道10，風向240，風速7級，修正海壓1012，能見度2500公尺
駕駛員：ILS進場跑道10，修正海壓1012，中華202
塔台：中華202，跑道10，風向260度，風速9級，可以降落
駕駛員：可以降落中華202
塔台：中華202，降落後Eaho滑出
駕駛員：中華202停在跑道，我需要拖車
塔台：中華202收到，你需要拖車嗎？
駕駛員：我需要拖車，我停在跑道上
塔台：中華202收到。中華202停在跑道上，我需要拖車
駕駛員：我們無法自行離開跑道。
塔台：中華202，教官，請問你可以從左邊的迴轉坪轉嗎
駕駛員：沒有辦法，我覺得這樣有點困難
塔台：好的，我們通知航務組。中華202，教官，現在需要請你在跑道上就直接先關引擎，這樣航務組的車輛才能靠近巡視
駕駛員：好的，先等我們一下，請問車子來了嗎，塔台，中華202，請問車子來了嗎
塔台：車子現在在跑道上，在你們的後方
駕駛員：等我們一下，我們先關引擎
塔台：抄收，你們引擎關車之後呼叫，謝謝
駕駛員：引擎關閉後會跟你呼叫，中華202，已經關車
塔台：拖車要架上航機時會跟你通知，可以再跟我們描述一次剛剛跑道跑道末端後為何不能脫離跑道嗎
駕駛員：我們現在剛好機頭在跑道邊線，因為地面又很濕滑，為安全理由，我覺得由拖車拖比較適合
塔台：抄收，知道了解
駕駛員：因為剛剛可能地面上有尾風，還有機務有狀況，它在落地之後有點狀況。現在要抱歉了，造成你們困擾，就麻煩用拖車拖過去
塔台：好的收到，位子在比較靠跑道末端的位置，沒有辦法自行安全的脫離
駕駛員：因為很勉強，這邊地面很濕滑
塔台：抄收。 中華202，教官。那個拖車現在已經掛上，我們許可它們開始拖行，你們走Eaho到5號GATE
駕駛員：走Eaho到5號GATE，中華202。塔台，這是中華202。
塔台：教官請說
駕駛員：剛重新檢查，就是在落地的時候reverse（反推）沒有作用，那回去我們會再研究一下，剛剛還有爆面的狀況，你可以報一下我們剛剛落地天氣資料和能見度嗎
塔台：你們落地的時候因為是上一個報，我們查了之後跟教官報告，您稍等一下
駕駛員：好的，謝謝
塔台：中華202，教官，塔台
駕駛員：好的，請說
塔台：教官，你剛剛落地的時候是PAPA報，能見度是2500公尺，雲幕高是1600公尺，當時的風是260 7浬
駕駛員：2500公尺的能見度，雲幕是在1600，風是260的7浬

對此，民航局今表示，飛機落地所需的跑道長度，與飛機落地前的重量、跑道乾濕、風速、天氣能見度都有關，重量包括載客數、行李、貨運及剩餘油料等。松山機場跑道長度約8500英呎，A330飛機即使滿載，亦可順利降落。

航機降落時，若遇雷雨、大側風、大雨造成的跑道積水或能見度不佳等不良天氣條件，即使計算出航機載重的跑道長度符合，駕駛員亦應考量操作安全裕度，決定是否轉降備用機場。相關要求，駕駛員訓練過程均反覆操作。飛機均裝置有手動煞車系統，電腦系統自動剎車及反推力器是協助駕駛員能更縮減煞車距離。

民航局指出，日前發出的飛安公告中，已要求航空公司在A330機型航機派遣前，如目的地機場預報為雨天濕滑跑道，應考量前項不預期狀況影響航機落地性能的因應措施；駕駛員於在空時，對雨天濕滑跑道進場前的落地性能計算，應將遭遇前項狀況及使用人工剎車所需停機的距離列入，如有落地距離不足疑慮，應考慮轉降其他備用機場。換句話說，民航局發佈的飛安公告，已經要求機師評估降落相關條件，降低風險。

民航局表示，國籍航空A330機型班機於松山機場落地時，發生三套飛控主電腦系統全數失效事件，詳細原因，仍在調查中，希望各界均能以最嚴謹的態度看待飛航安全。

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