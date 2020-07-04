華航A330險衝出跑道！張國煒驚「滿載就死定了」：查明前應禁飛松機

▲國籍航空飛機因自動煞車系統失效，險衝出跑道。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部民航局於官網公告，國籍航空A330機型於溼滑跑到落地時，飛控主電腦1、2、3號系統、發動機、反推力系統、自動煞車系統均失效，導致飛機減速異常，駕駛員隨即以人工煞車減速，最終飛機停於跑道末端前9.1公尺。

星宇航空董事長張國煒3日在臉書上表示，當時飛機若載滿旅客就「死定了」。星宇航空公關長聶國維解釋，張是以「機長」身份給出的專業意見，畢竟下次運氣不會那麼好，建議在查明真正原因前，應讓A330停飛松山機場。

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聶國維表示，張國煒不是以星宇航空董事長的身份發表意見，而是以「機長」身份分享專業看法，張認為，三套電腦系統同時故障非常少見，必須將原因找出來，否則對飛安是一大威脅，他也善意提醒，找出原因前應暫停飛松機。

聶國維表示，若沒找出原因前繼續飛行松機，由於松機跑道較短，下次再發生故障的話「運氣就不會那麼好」，畢竟這次只差9.1公尺就衝出去，如果真的沒有煞住，後果將不堪設想。

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／ETtoday攝影中心攝）

據了解，本起事件飛機為6月14日華航CI202浦東飛松機班機，飛機註冊編號B-18302，當時機上有逾80人，落地時因故障而停在跑道末端約9.1公尺，最終由拖車將飛機拖離跑道。

民航局表示，目前該事件發生原因尚在調查釐清；請航空公司針對該機型發生不預期飛控主電腦失效，訂定風險管控措施，以確保飛航安全。

▲民航局針對此起飛航事件提出四大建議。（資料照／記者沈繼昌攝）

對此事故，民航局提出四大建議事項，第一，A330機型航機派遣前，如目的地機場如預報為雨天濕滑跑道，應考量前項不預期狀況影響航機落地性能之因應措施。

第二，駕駛員於在空時，對雨天濕滑跑道進場前之落地性能之計算，應將遭遇前項狀況及使用人工剎車所需停機之距離亦列入試算；如有落地距離不足之疑慮時，應考慮轉降其他備用機場。

第三，航空公司應加強駕駛員有關於雨天濕滑跑道落地時操作注意事項，提高警覺並加強對機載減速系統之功能運作監控，如遭遇自動減速系統失效，須立即反應並轉換為備用或人工方式進行減速操控。

第四，國籍航空所屬空中巴士航機，有類似飛控電腦及減速裝置之機型，得參照本公告辦理以維飛安。

華航表示，A330航機減速裝置於落地後多重異常為全球首例，事件發生後，除已依廠家維護手冊進行維護，並已將相關資料及參數送交空巴總部請其儘速找出根因，提出具體改善方案。另已依民航局公告建議內容進行風險評估，並採取減緩措施，避免潛在安全風險事件的發生。