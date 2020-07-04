指考數乙計算多、幾何占21分　考「頭大IQ高、加薪」補教師讚創新

▲補教師解數學。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考今（4日）第二天，第一節考數學乙。補教師黃伯駒表示，這次考題偏難，計算量大、理解題多，考生在運算時需要多花一點時間，其中幾何、向量題占的分數比較多，2題試題共佔21分，對於理組考生跨考數乙來說，會比較有利一些。

黃伯駒說明，今年數學乙12題中，僅4題基本題，比往年6題少，且計算量大，考生會有一些吃力，而今年的考題也相當具有設計。他舉例單選第3題，該題是考數據分析、相關係數的問題，考生可以從科普常識來判斷，若考生知道「頭大就是IQ高」，就可以直接選出選項4。

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▲▼補教師認為數乙考題具創新。（圖／記者崔至雲翻攝）

黃伯駒在舉例選填C，該題也具有創意性，考學生加薪問題，若數感好的學生，可以用國中程度的加減乘除計算出來；另外，非選題一則是考疫情傳染病加上質物對數的問題，該題符合時事，程度中間。

整份試卷最難的題行為非選第二題，黃伯駒指出，該題直線、向量，考生除了幾何概念要好，該題還融合不同章節觀念，且計算複雜，考生可能看到開根號就會卻步，該題對理組考生較有利。

黃伯駒進一步說明，今年單選一、多選四、選填A、B是基本程度，全對可以拿到30分，預估頂標81分、前標71分、均標48分、後標63分、底標18分。

全教會教師群也分析，此次試題敘述平易近人，但解題方式多層次，相較去年略難，整份試題命題符合課綱，題目題幹完整、敘述清晰，試題閱讀較過往容易理解；試題不需複雜的計算，能透過圖像轉譯成符號操作的學生將更容易作答，難度適中；部分題目為課本或模擬考常見的題型，如單選2排列組合題、多選第6題機率題、選填B隨機變數等題目；另外也有試題結合時事，如非選一為傳染病的素養題。



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