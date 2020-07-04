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4.3萬考生上陣！　大學指考第2天考「數甲乙、國英文」

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▲▼大學指考,戴口罩,量體溫。（圖／記者黃克翔攝）

▲大學指考第二天考數甲、數乙、國文、英文。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考第二天今（4日）登場，上午8時40分考數乙、10時50分考國文，14時考英文、16時10分考數甲，總計有4萬3700餘人報考。大考中心指出，考生進入分區考場時須出示入場識別證及應試有效證件正本、戴口罩、進行體溫量測。

今日為指考第二天，大考中心提醒考生，考試當天將比以往提早30分鐘於上午7時開始量溫，請考生盡量提早出門以避開入場時的人群聚集。另外，入場應試須帶應試有效證件正本，包括，國民身 分證、有照片之健保卡、駕駛執照、護照或居留證等，也需全程配戴口罩、不可攜帶穿戴式裝置、行動 電話完全關機（含關閉電源、鬧鈴、震動、提示音等其他所有功能）。

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依據中央氣象局預報，這幾天白天氣溫大多偏高，建議考生最好於各節次休息時間適度補充水分，若因治療需要，迫切需要在考試中飲水或服用藥物時，須於考試當日持相關證明文件向試務辦公室申請，且須配合監試人員檢查、保管，並在監試人員協助下飲用或服用，請注意相關規定以避免違 反規定而被扣減成績。

特別提醒考生，時序已進入夏季天氣型態，午後常有局部短暫陣雨，建議考生準備雨具備用。請考生注意身體保健及安全，減少出入公共場所，以保持身心最佳狀態。

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