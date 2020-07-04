等停紅燈被「撞到路中央」…慘再遭聯結車爆頭！轎車駕駛驚險逃死劫

▲李姓男子3日下午在一路口等停紅燈時，遭後方疑煞車失靈的水泥車撞上，直接衝至十字路口。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

3日下午近2點時，一輛銀色小客車在岡山區一路口停等紅燈，突遭後方一輛未減速水泥灌漿車撞上，小客車當場失控被推至路口，當場又遭一輛綠燈直行的聯結車撞擊車頭。警方表示，小客車駕駛經送醫確定無生命危險，且目前經檢測，三方均無酒精反應，後續將會持續調查釐清肇事原因。

▲李姓男子3日下午在一路口等停紅燈時，遭後方疑煞車失靈的水泥車撞上，直接衝至十字路口。（圖／記者吳奕靖翻攝）

67歲李姓男子3日下午1時53分時，在岡山區岡山南路與國軒路口處停等紅燈，未料此時，後方一部水泥灌漿車疑煞車故障，撞及分隔島後，直接朝他車尾撞擊上來。

停等紅燈的李男，因此被推至十字路口正中央，當場又再被綠燈直行的聯結車撞個正著，小客車車頭直接爆頭，引擎蓋整個被掀起，路過民眾撞見此車禍，紛紛嚇傻大嘆，「真的好恐怖」。

►偷偷分享少女秘密！

肇事的45歲蔡姓水泥車駕駛表示，是煞車突失靈所釀禍。警方獲報後速趕抵現場處理，所幸李男經送義大醫院治療，只有輕傷，無生命危險，據了解，目前三方經檢測均無酒精反應，車禍發生原因仍有待調查釐清。

►二手票券豐富你的生活

▲高雄岡山車禍。（圖／翻攝臉書）