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移民署推動「逾期外國人」自行投案　3個月「投案+查緝」破萬人

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▲▼移民署推外籍人士自行投案，3個月投案、查緝多達上萬人，並無人感染新冠肺炎。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲移民署推外籍人士自行投案，3個月投案、查緝多達上萬人，並無人感染新冠肺炎。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

移民署在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，從2020年4月起至6月底，推行「逾期停、居留外來人口擴大自行到案專案」，查處逾期外籍人士7千多人，自行到案者為4千多人，主要以越南、印尼籍居多，專案期間也並未發現有外籍人士確診新冠肺炎的情況。

移民署因應2020年2月間，發生失聯移工確診案例，為了避免造成逾期居留的人士隱藏在台灣，造成防疫破口，所以移民署從4月開始，推動為期3個月「逾期停、居留外來人口擴大自行到案專案」。

▲▼移民署推外籍人士自行投案，3個月投案、查緝多達上萬人，並無人感染新冠肺炎。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲移民署推外籍人士自行投案，以印尼、越南等地居多，共計查獲、投案達3千多人（圖／記者邱中岳翻攝）

外籍人士自行投案期間，移民署共查處了逾期外籍人士7617人，其中自行到案者4443人，以越南籍2075人、印尼籍1519人居多；無論是自行到案或是被查緝的對象，都未發現有感染新冠肺炎現象。

移民署長邱豐光表示，未來將視國內外疫情及各國邊境管制狀況，推動專案加強查緝，建議修法「加重逾期相關罰則」，並持續加強查緝非法雇主及非法仲介，遏阻逾期外籍人士滯台非法工作的誘因。

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