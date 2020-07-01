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社會 社會焦點 保障人權

醫院趴躺做復健…治療師伸手「下探三角洲」！她嚇傻轉身慘再被抓胸

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▲▼物理治療,按摩,復健（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲曾姓物理治療師趁幫女病患復健時，趁機伸手摸她私處及胸部。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

曾姓物理治療師2019年間替33歲女子甜甜（化名）復健時，竟趁她趴躺放鬆進行背部治療時，伸出鹹豬手從她屁股溝一路摸到私密處，甜甜驚覺遭侵犯嚇得趕緊轉回正面，未料，曾男又藉機襲胸。近日判決出爐，曾男被依違反性騷擾防治法處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。全案仍可上訴。

甜甜2019年9月25日到北市北投區一醫院復健，過程中曾姓治療師見她趴臥在復健床上，認為有機可乘，迅速將手伸進甜甜大腿及臀縫間，隨後更順勢直接拉起她貼身內褲，把手探入股溝及外陰部。甜甜驚覺遭侵犯，嚇得立刻制止說「你要幹什麼」，曾男一聽馬上將手抽出，並壓低身體靠在甜甜耳邊向她致歉。

下一個治療，甜甜將身體轉為正面，孰料，此時曾男又再次興起色念，手掌直接隔著衣服處故意摸甜甜胸部，直到她出言制止才縮手。結束治療後甜甜不甘受辱，當日隨即向醫院提出申訴並提告。

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士林地院審理時，甜甜拿出2人對話的錄音作證表示，案發後曾男確實有打電話向她致歉，雖內容非常「跳針」，對於伸狼爪一事隻字未提，但卻連說了好幾次抱歉。對此，法官認為，若曾男沒對甜甜性騷擾，就沒有必要在女子離開後主動道歉。

法庭上曾男矢口否認犯行，至於撥電話舉動，他辯稱，是因擔心治療動作讓女病患不舒服才致電關心，當時面對甜甜連連砲火的性侵指控雖感到錯愕，但基於禮讓及同理心，想先安撫對方情緒，所以沒有反駁，絕非代表承認犯行。

法官最後勘驗甜甜的門診病歷紀錄，發現她的復健範圍治療師根本就不需要將手伸入臀縫及外陰部，也無須觸碰胸部，故不採信曾男說詞，審結依性騷擾防治法判他有期徒刑5月。全案仍可上訴。

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