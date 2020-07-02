台南版N號房！肥男扮大姊姊誘拐兒童自慰開直播　「男女都吃」數十人受害

▲台南市警三分局破獲30歲賴姓男子涉嫌兒童及少年性剝削案，目前至少9人受害，全案依法移送並擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局查緝一件毒品案時，發現一名30歲、體重約百公斤的賴姓男子，在他的手機中發現數十名男女兒童自慰照片和影片，循線到他家查獲電腦中藏有更多的被害人不雅影片。調查發現，賴嫌在網路以「大姊姊」身分假冒，並以贈送遊戲點數、道具、寶物利誘男童、女童等拍攝自慰影片，他偷偷側錄，如果被害人不繼續服從指令，賴嫌就說「要把影片傳給你爸媽」或「要到學校找你」等言語威脅被害人就範，目前已經有9名被害人到警局製作筆錄。

警方指出，30歲賴嫌於網路遊戲中結識數十名兒童，利用被害兒童無經濟能力，且年幼思慮未臻成熟，以通訊軟體line等為工具，誘使兒童拍攝猥褻照片、裸體自慰影片或視訊。

賴男遇到男生，就用「大姊姊」照片假冒身分，降低兒童的戒心，以贈送遊戲點數、道具、寶物利誘兒童拍攝猥褻照片、影片，若被害兒童事後反悔，賴男即以「要把影片傳給你爸媽」或「要到學校找你」等言語威脅被害兒童就範，行徑相當惡劣，受害兒童家長均不知情。

案經報請台南地檢署檢察官林慧美指揮偵辦，復與被害兒童監護人及社工陪同下，已有9名被害男、女童到案證述，三分局7月1日持搜索票及拘票，拘提賴嫌到案，並當場查扣內含兒少猥褻照片、影片之筆記型電腦、手機等物證，全案依違反兒童及少年性剝削防制條例移請台南地檢署偵辦，並由警方持續清查有無其他被害兒童，擴大偵辦中。

▲台南市警三分局偵查隊長林逸新說明賴嫌犯情。

台南市警局長周幼偉獲報，指派警政監黃光榮至三分局頒發破案茶鼓勵有功員警；三分局長許坤田指出，暑期將至，青少年朋友應注意網路交友，家長如果發現家中孩童使用手機時間變長，對網路遊戲及交友沉迷時，應多關心及注意孩子交友情形。警方也特別呼籲社會大眾勿觀看、下載兒少色情內容，讓自己成為兒少性剝削犯罪鏈裡的共犯加害人，依我國兒童及少年性剝削防制條例規定，不論是製作、販售、散布或單純持有兒童色情內容均屬違法行為，切勿以身試法。

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