大三男「母胎單身」...尾隨落單短裙辣妹　「伸出鹹豬手」襲擊2女臀、腿

▲男子在汐止涉及多起伸鹹豬手對女子騷擾的情形，遭警方鎖定後送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／新北報導

1名女子在臉書社團貼文，表示自己住在汐止一帶，但卻在日前晚上遭1名男子從後面襲臀後落跑，女子氣得調監視器但卻遇到死角，更扯的是，隔天女子上街買飯，對方又再度尾隨進入超商，最後警方順利掌握嫌犯蹤影，並通知男子到案說明，發現這名黑衣男，目前是高屏地區，某國立大學三年級學生。

臉書社團《我是汐止人》有民眾分享一則貼文，文中寫到自己住在汐止福德一路附近，但是卻在1日晚上6時許，遭1名21歲的陳姓男子尾隨，甚至還大膽出手襲臀，造成女子當場嚇傻，氣得向警方報警。

▲警方鎖定男子就是涉嫌性騷擾2名女子的嫌犯，4日上午通知男子到案說明。（圖／記者邱中岳翻攝）

女子向警方表示，該名男子身穿灰色素T、黑框眼鏡、黑色夾腳拖以及黑色褲子，且犯案時都有戴口罩，但沒想到隔天女子出門買晚餐，竟然又遭人尾隨，女子嚇得躲進超商，但沒想到對方還跟進來，直言2人身形幾乎一模一樣。

但因當時苦無監視器，警方只能擴大調閱畫面追人，警方事後又在3日接獲有民眾報案，在4日凌晨時分，有女子在福德一路159巷口附近，被1名男子摸大腿，且男子摸完後當場逃逸。

警方根據監視器發現，涉嫌觸摸2名女子大腿、臀部的為同一人，陳姓男子到案後也坦承犯行，並供稱因沒交過女朋友，所以一時衝動才會觸摸女子臀部、大腿，訊後警方依法送辦。

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