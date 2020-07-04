　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三倍券只增加0.1％GDP　朱立倫：失業人數達8年新高才是危機

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲朱立倫前往桃園市長鄭文燦市長母親告別式。（圖／記者羅婉庭翻攝）

▲朱立倫前往桃園市長鄭文燦市長母親告別式。（圖／記者羅婉庭翻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對政府振興方式，前新北市長朱立倫4日朱立倫表示，振興券很重要，但振興券畢竟只熱鬧，影響GDP大概增加0.1%到0.2%之間，但失業人數達8年新高，政府應該要拿出同樣的金額來幫助這些年輕人趕快找到工作。

朱立倫說，振興券很重要，但振興券畢竟只熱鬧。對經濟的影響，增加GDP大概P0.1%～0.2%之間，真正現在的關鍵是，到上個月達到大概50萬人失業，同時，無薪假已經突破31800多人，更重要的是今年畢業的30幾萬的年輕人，根本沒有就業機會。所以現階段救失業是最重要的工作。

朱立倫呼籲政府應該要拿出魄力，要拿出同樣的金額來幫助這些年輕人趕快找到工作，至少我們從教育訓練、就業輔導、課程安排，再到工作實習，以及民間企業願意提供工作的話，我們可以對半來提供補助，這些都是我們最起碼應該要做的，「救經濟之中振興券很重要，但我相信救失業更重要。」

此外，針對台灣入列英國開放邊境對象，朱立倫說，看到有59國包括台灣在內得到豁免，這是好消息。但是我更關心我們周邊，所有民眾最常往來的、觀光、商務的國家，包括日本、韓國、東南亞，還有很多鄰近國家，我希望我們台灣優異的疫情表現，盡快讓我們能夠進一步獲得豁免。

朱立倫上午前往桃園市長鄭文燦市長母親鄭邱碧回告別式，會後受訪表示，鄭文燦跟他一樣都是八德的子弟，家人也都認識，今天特別來致祭，畢竟他也是桃園的前縣長，也認識鄭媽媽，特別表示哀悼。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
重慶暴雨驚人畫面曝！洪水「穿過3樓民宅」成大廈瀑布...網：
KIMIKO嫁了..首曝心聲「一切太突然」！教授老公喊：今起
台灣和平70年將戰爭？學者2點揭密：要進入備戰狀態了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

酸國民黨夜襲立院　陳柏惟：教打架就不必了…「打架我很厲害」

三倍券只增加0.1％GDP　朱立倫：失業人數達8年新高才是危機

漢光預演才4天傳共機已2度擾台　空軍回應了

與柯文哲同台祝賀立委議員聯合服務處　盧秀燕：超越黨派的最好示範

越南擬對台開放邊境　外交部：持續關注進展

大陸籍東南衛視記者遭驅逐　蘇貞昌回應：不守規定剛好而已

同台盧秀燕不談市長提名　柯文哲：平常紮根要做好

「絕不拋棄同袍！」海軍為陸戰隊3官兵祈福　網狂加油：挺過去…

柯文哲稱大巨蛋是善後不是政績　記者會延至議會會勘後再開

蔡壁如「跟風說」挨批　柯文哲：未來世界屬於年輕人、支持就好

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

金秀賢腹肌徐睿知摸到最後一秒　大雨中為她披外套..心動的開始❤️

蔡桃貴2歲生日...蔡阿嘎砸百萬慶生　包下捷運站辦主題展「持續7個月」

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

網紅惡整路人拍照狂擺奇葩姿勢 原地轉圈、被喊「混蛋」才回頭！

媽拚命包水餃籌「每月5萬醫藥費」　台南人激推：皮薄+餡多45元10個613145詩

《佛瑞德遊記》蔡哥的脫單之旅！ 拜師Fred真的沒問題嗎？Feat.蔡哥

酸國民黨夜襲立院　陳柏惟：教打架就不必了…「打架我很厲害」

三倍券只增加0.1％GDP　朱立倫：失業人數達8年新高才是危機

漢光預演才4天傳共機已2度擾台　空軍回應了

與柯文哲同台祝賀立委議員聯合服務處　盧秀燕：超越黨派的最好示範

越南擬對台開放邊境　外交部：持續關注進展

大陸籍東南衛視記者遭驅逐　蘇貞昌回應：不守規定剛好而已

同台盧秀燕不談市長提名　柯文哲：平常紮根要做好

「絕不拋棄同袍！」海軍為陸戰隊3官兵祈福　網狂加油：挺過去…

柯文哲稱大巨蛋是善後不是政績　記者會延至議會會勘後再開

蔡壁如「跟風說」挨批　柯文哲：未來世界屬於年輕人、支持就好

感動瞬間！最輕早產兒體重僅590g...經歷5小時「開心手術」奇蹟生還

準備接13億威力彩！這「3星座」運勢5顆星　第1名財運旺到爆

安卓用戶小心！又有惡意App偽裝中華郵政竊取個資

香港國安委全員就位！　駱惠寧任顧問「身兼三職」藏深意

莫迪親赴前線視察　陸外交部籲：不應採取致邊境複局勢複雜化舉動

看好「文化3帥」進中職　劉致榮：文化出產都很好

台中哥尬聊3天...硬約生日趴被拒　怒嗆正妹護理師「當護士領3萬真失敗」

飛行船裡喝咖啡！深坑森林秘境玻璃屋　體驗在樹下盪鞦韆超浪漫

狗狗1歲＝人類30歲！　科學家提最新「換算公式」

愛上已婚牌友！他傳訊猛烈追求　人妻嬌回：想死你了…老公見「有沒有濕」崩潰

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

政治熱門新聞

侯友宜「自己捷運自己營運」：已與北捷商討解約

東南衛視2記者違規！文化部說明了

15日才要實彈射擊魚雷！2艘靶船竟遭「提前擊沉」

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

張益贍改行Uber Eats外送　一週賺1萬5

宜蘭村長罷免投票湧人潮　147票可讓村長走人

張益贍開Uber外送粉專　蔡宜芳默默按讚

東南衛視在台政論「通告費」曝！　唯一綠營來賓談賴清德被剪

藍委爆北捷運熱像儀還是「看光光」

鄭文燦母親今告別式！政商高層到場弔唁

地下道填平又拆？韓粉批：高雄市怪現象

快訊／陳菊臨時取消拜會立法院！

新北加碼！侯友宜推「500元三倍券換800元地方券」

實體、數位振興券都能找零！羅智強點關鍵

更多熱門

相關新聞

中市祭百大藝文亮點享驚喜折扣

中市祭百大藝文亮點享驚喜折扣

振興三倍券上路在即，台中市文化局推出「台中百大藝文亮點」。民眾在15日之後持振興券到各大藝文場館、歷史古蹟、文創小店與咖啡廳消費，都可享專屬折扣或驚喜禮，一路優惠到年底。此外，台中購物節從已經上路，8月31日前消費累積滿500元就能抽精品豪宅、汽車、電動機車等大禮，歡迎踴躍參與。

未成年子女這樣領三倍券　可多1千元

未成年子女這樣領三倍券　可多1千元

振興消費券開打　聲寶推優惠應戰

振興消費券開打　聲寶推優惠應戰

快訊／三倍券申購突破400萬人次大關！這款搶很兇

快訊／三倍券申購突破400萬人次大關！這款搶很兇

網傳花10億元印三倍券？經濟部：第一階段印製成本僅3.15億元

網傳花10億元印三倍券？經濟部：第一階段印製成本僅3.15億元

關鍵字：

朱立倫三倍券

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

珉娥揭「在AOA被霸凌10年」

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

落跑吃拉麵！她被確診204人要隔離

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

太像亡妻！他竟性侵女兒：我已愛上她

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

未成年子女這樣領三倍券　可多1千元

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

快訊／KIMIKO結婚了！

22歲妹遭前男友爆打！爬著求救…他家人冷眼觀看

20年「懷孕8次流產4次」淪生子機器！華夫人嫁豪門悲劇

更多

最夯影音

更多
佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD
伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

金秀賢腹肌徐睿知摸到最後一秒　大雨中為她披外套..心動的開始❤️

金秀賢腹肌徐睿知摸到最後一秒　大雨中為她披外套..心動的開始❤️

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面