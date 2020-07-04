三倍券只增加0.1％GDP　朱立倫：失業人數達8年新高才是危機

▲朱立倫前往桃園市長鄭文燦市長母親告別式。（圖／記者羅婉庭翻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對政府振興方式，前新北市長朱立倫4日朱立倫表示，振興券很重要，但振興券畢竟只熱鬧，影響GDP大概增加0.1%到0.2%之間，但失業人數達8年新高，政府應該要拿出同樣的金額來幫助這些年輕人趕快找到工作。

朱立倫說，振興券很重要，但振興券畢竟只熱鬧。對經濟的影響，增加GDP大概P0.1%～0.2%之間，真正現在的關鍵是，到上個月達到大概50萬人失業，同時，無薪假已經突破31800多人，更重要的是今年畢業的30幾萬的年輕人，根本沒有就業機會。所以現階段救失業是最重要的工作。

朱立倫呼籲政府應該要拿出魄力，要拿出同樣的金額來幫助這些年輕人趕快找到工作，至少我們從教育訓練、就業輔導、課程安排，再到工作實習，以及民間企業願意提供工作的話，我們可以對半來提供補助，這些都是我們最起碼應該要做的，「救經濟之中振興券很重要，但我相信救失業更重要。」

此外，針對台灣入列英國開放邊境對象，朱立倫說，看到有59國包括台灣在內得到豁免，這是好消息。但是我更關心我們周邊，所有民眾最常往來的、觀光、商務的國家，包括日本、韓國、東南亞，還有很多鄰近國家，我希望我們台灣優異的疫情表現，盡快讓我們能夠進一步獲得豁免。

朱立倫上午前往桃園市長鄭文燦市長母親鄭邱碧回告別式，會後受訪表示，鄭文燦跟他一樣都是八德的子弟，家人也都認識，今天特別來致祭，畢竟他也是桃園的前縣長，也認識鄭媽媽，特別表示哀悼。