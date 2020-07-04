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【廣編】振興消費券開打　聲寶推出多超值優惠應戰

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▲▼聲寶世貿家電展。（圖／業者提供）

圖、文／聲寶提供

7/3-7/6 台北電器空調3C影音大展，是今年疫情解禁以來最大展覽活動，還能搭上振興消費潮，各種優惠促銷加上政府節能家電補助退稅，最多可省6000元！現場邀請啦啦隊女神峮峮到現場加油助陣，擔任「一日店長」，帶給消費者更多好康。

後疫情時代加上酷暑來臨，宅經濟持續延燒，在家工作(WFH) 後開始搜尋更舒適省電的冷氣，而強調淨化或防鏽功能更受青睞，搭配循環扇有助於降低體感溫度、更舒適節能；電視影音娛樂需求層次提升，高畫質、高音質電視價位更平易近人；清淨機成為「護肺」大功臣；減少外食，廚房家電可輕鬆料理。

聲寶現場展出超過百項家電，並祭出變頻分離式冷氣全面優惠再送贈品、「最仙空氣」日本大師ARKDAN 空氣清淨機送濾網和微波爐、歐風復古造型美型小冰箱，現場買再送Claire 循環扇(市價2,000元)，以及QLED 高畫質量子點電視不到40,000元帶回家...等超值優惠。

搭配大會優惠券，聲寶活動現場並可兌換限量折扣券，折扣再折扣，超殺優惠限時專送。單筆購物滿萬元還可參加「聲寶滿萬抽～涼夏幸運轉轉樂」，有機會免費獲得電視、風扇、捕蚊燈等多項家電！ 還有一元競標、有獎徵答、限時特賣，指定機種最猛下殺3折起等眾多好康。
 

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