帶2隻鸚鵡喝咖啡…飼主翹腳「放任桌上便溺」　隔壁桌正妹過敏崩潰

▲飼主帶著2隻鸚鵡走進咖啡廳。（圖／爆怨公社）

圖、文／CTWANT

許多人都有飼養動物，也喜歡帶著心愛的毛小孩外出溜韃。不過，使用牽繩約束寵物、注意衛生已是大眾共識，飼主也應該要負起責任，不要讓毛小孩造成他人的困擾。

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示在一間咖啡廳看到有人帶兩隻鳥入店，但這間店並非是寵物餐廳，而且原PO還會對寵物毛屑過敏，忍不住抱怨「我就是不懂為什麼就是有人喜歡帶寵物去餐廳／咖啡廳，還要任意放置在桌上！」

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不過誇張的還不只如此，原PO表示「更何況你的寵物還在桌上便溺」！有眼尖網友表示，這兩隻鳥分別是和尚鸚鵡、金太陽鸚鵡；不過飼主帶兩隻鳥入店，沒用籠子也沒用牽繩，無法有效約束寵物行為，一旦寵物受到驚嚇，可能對寵物自己和其他客人都會造成影響。

網友看後紛紛表示「這超噁」、「放桌上，還放任大小便的，真的是奇葩」、「有！夠！噁！」、「噁爛耶」、「太沒水準」、「真是沒道德」、「還挫賽在桌上」。也有網友表示「我有養寵物，但是一定裝籃或抱著，不碰到公共設備」、「記得有設計鳥衣服可以接大便的」、「都忘記什麼是禽流感了嗎」、「只好帶獵鷹來吃她的鳥了（誤」、「等等端上桌的料理是烤全雞的話，鸚鵡會逃走嗎」、「我也是寵物過敏毛屑的（過敏起水泡像燙傷）」。

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