花心男爽娶2妻！她懷孕8月不忍了「菜刀砍下命根」...只剩尿尿功能

▲她用一把菜刀砍掉花心老公的生殖器，讓他終生無法再有性行為！（圖／資料照）

圖文／CTWANT

對待婚姻應該忠誠，在尚未解除婚姻關係就與他人結婚，將構成重婚罪，在台灣可處5年以下有期徒刑。日前奈及利亞一名32歲哈利瑪（Halima Umar）不滿丈夫犯下重婚罪，竟拿菜刀割下男方的陰莖，造成對方終生無法再有性行為，小便還需導尿管幫忙。

根據《太陽報》報導，哈利瑪懷孕8個月，得知丈夫阿里尤（Aliyu Umar）與別的女子再次結婚後，瞬間怒火中燒，趁著2人在房內睡覺，於凌晨2時許切斷男方的陰莖，以卸除心頭之恨。

阿里尤的弟弟烏斯曼（Usman Umar）表示，哥哥之後被轉到比較大的醫院治療，但被判定以後有極大機率無法有性行為，且上廁所需要透過導尿管。由於哥哥體型比哈莉瑪壯碩，烏斯曼懷疑，哥哥應該有被下藥，否則哈莉瑪應該很難成功完全切掉陰莖。

針對3人的愛恨糾葛，烏斯曼透露，哈利瑪與哥哥的婚姻在婚後3年就出現危機，後來哥哥娶了第二任妻子後，2人的情況更加緊張。目前哈利瑪被拘留中，調查完畢後將被依法起訴。

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