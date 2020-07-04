國民黨：監委名單綠營背景佔9成　中華民國籠罩「綠色鐵幕」

▲2020總統蔡英文開票之夜，蔡英文總統當面表揚總統府秘書長陳菊。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院將於7月17日進行監察院人事同意權案投票， 國民黨指出，此次27名監委提名中，24人具有民進黨背景，比例高達9成，未來監察院將可能與中選會、NCC、黨產會、促轉會等，利用獨立機關的職權，進行政治的鬥爭、清算，讓中華民國籠罩在更厚、更重的「綠色鐵幕」之中。

國民黨表示，民進黨今天提出的監委名單，是玷污憲法要求監委必須超出黨派獨立行使職權的精神，我們反對綠色監委，堅持不讓監察權東廠化，民進黨既然主張廢考監，當然就不應該繼續提名監委，更不應該提名不適任的東廠監委，撤回提名才是彼此最大的公約數。

國民黨指出，陳菊在高雄市長任內，她所領導的市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，由這樣具有政黨色彩且極具爭議的人來擔任監察院長，確實不妥，也加速監院「全面東廠化」的可能。

時代力量黨團也公布自家民調，逾5成的民眾認為陳菊不能發揮監委的職權徹查弊案；黨主席徐永明當時表示，這代表民眾對監察院能否發揮應有的功能是有所疑惑。此外，民眾黨主席柯文哲率則是早早就表態，宣稱不會投下同意票。

立法院開臨時會民進黨團提案，將考試院、監察院人事同意權案交付全院委員會審查，7月10日上午進行考試院人事同意權案投票、7月17日進行監察院人事同意權案投票。