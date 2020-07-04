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北京疫情緩和「新增確診降至1例」　4日起離京免檢測證明

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▲▼北京疫情,計程車,社區,核酸檢測,百貨,端午節。（圖／記者任以芳攝）

▲北京開展大規模核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京繼6月11日爆發第二波新冠肺炎疫情後，加大防疫力度。據統計，3日報告本地確診病例1例疑似病例1例，無新增無症狀感染者。隨著疫情趨緩，北京宣佈自今（4）日起，對全市低風險地區出京取消7日內核酸檢測陰性證明。

北京方面疫情趨緩，3日報告本地確診病例1例、疑似病例1例，無新增無症狀感染者，治癒出院病例2例；無新增報告境外輸入確診病例、疑似病例、無症狀感染者。6月11日0時至7月3日24時，累計報告本地確診病例332例，在院323例，治癒出院9例，尚在觀察的無症狀感染者29例；無新增報告境外輸入新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者。

隨著北京疫情趨緩，市公安局副局長、新聞發言人潘緒宏3日指出，當前北京總體穩定向好，每日新增病例從峰值逐漸回落，近3日新增病例均不超過3例；從病例區域發佈看，累計設計11個區、47個中高風險街鄉鎮都與新發地有關，並未在社會面形成傳播。

他接著稱，從篩查檢測情況來看，檢測結果為陽性的絕大多數為納入管控的重點人群，極少量是大規模篩查出來的；在前期醫學觀察14天的基礎上，分級分類延長或解除社以風險人員隔離觀察，應當說風險係數已經大大降低，疫情風險始終處於可控範圍。

他宣佈，綜合各種因素，在繼續保持對中高風險地區嚴管嚴控的基礎上，決定從7月4日零時起，對全市低風險地區出京取消7日內核酸檢測陰性證明。

▲▼北京,疫情,夜場,核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

▲北京夜晚仍在做核酸檢測的工作人員。（圖／記者任以芳攝）

據大陸國家衛健委今早通報，3日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3例，其中境外輸入病例2例（上海1例，廣東1例），本土病例1例（在北京）。

通報顯示，3日0—24時全大陸新增確診病例3例，其中境外輸入病例2例（上海1例，廣東1例），本土病例1例（在北京）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，其中境外輸入病例1例（在上海），本土病例1例（在北京）。境外輸入現有確診病例66例，無重症病例，現有疑似病例2例，累計確診病例1925例，累計治癒出院病例1859例，無死亡病例。

截至3日24時，全大陸現有確診病例402例，其中重症病例6例，累計治癒出院病例78509例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83545例，現有疑似病例7例，累計追蹤到密切接觸者763277人，尚在醫學觀察的密切接觸者4993人。

新增無症狀感染者4例，其中境外輸入3例；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察3例，其中境外輸入1例；尚在醫學觀察無症狀感染者98例，境外輸入佔61例。

累計收到港澳台通報確診病例1742例。其中，香港特別行政區1247例（出院1125例，死亡7例），澳門特別行政區46例（出院45例），台灣449例（出院438例，死亡7例）。

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