世衛改口最早通報新冠疫情非中國！陳時中：時間過去漸漸會承認某方面事實

▲世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊國際，世衛秘書長譚德塞4月曾表示最早通報疫情的是中國武漢，並非台灣，不過，根據最新世衛報告卻稱最初為「WHO駐中國辦公室人員率先通報」，陸方後續才提供資訊。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今（4）日表示，隨著時間過去很多事情會越來越清楚，世衛也漸漸會承認某一方面事實；但他也認為，即便如此，世衛宣布重大公衛緊急事件的動作還是晚了點。

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▲衛福部長陳時中出席COVID-19暨防疫新生活健康行為監測教育訓練。（圖／記者洪巧藍攝）

綜合外媒報導，WHO在上周的最新報告中，更新了新冠疫情自爆發以來更加詳細的時序表，指出WHO駐中國辦公室人員在2019年12月31日，自武漢市衛健委發布的訊息中，發現當地有多起「病毒性肺炎」病例，因此向WHO總部通報。隨後WHO在2020年1月1日、2日兩次要求中國官方提供這些病例資訊，但中國政府於3日才回應。

陳時中今（4）日出席台灣公共衛生學會舉辦COVID-19暨防疫新生活健康行為監測教育訓練時受訪回應，「我相信這個事情隨著時序變化，很多事情會越來越清楚，世衛漸漸會承認某一方面事實。」不過，陳時中也說，即便世衛有去探詢，後續於1月30日才宣布新冠為重大公衛緊急事件，動作還是稍微晚了點。

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