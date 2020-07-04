20％人有抗體也不夠！WHO：新冠病毒D614G變異　「複製速度加快」專家冒汗緊盯

▲新冠病毒D614G出現變異。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情爆發至今約6個多月，造成全球1100多萬人確診、52萬4千多人死亡，疫苗與藥方尚未有突破性的進展，主因就是新冠病毒變異速度快，3日WHO首席科學家斯瓦米娜坦（Soumya Swaminathan）表示，研究室發現新冠病毒D614G變異，「就會加速病毒複製」，目前已經對該變異進行監測。

根據《路透社》報導，WHO在3日的記者會上提到，即便有20％的人擁有抗體，新冠病毒還是可以以相當快速的方式傳播，此外新冠病毒D614G變異，也會加速病毒的複製速度讓感染力更強；此外，流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）也表示，2月份就發現該變異，尤其在歐洲國家的早期病毒基因序列中就有，但目前還不知是否可能導致更嚴重的病情。

WHO突發衛生事件計劃執行主任萊恩（Mike Ryan）則表示，即便有20％的人有抗體，病毒還是有辦法快速傳播，加上要考慮抗體所能提供的保護時間，另外，目前全球血清抗體陽性人群比例，若第二波的感染出現，可能也無法足夠提供。

3日的WHO會議上，譚德塞也指出，預計兩周內WHO臨床試驗中的新冠病毒治療藥物就可以得到初步的測試結果，希望民眾可以保持樂觀，「WHO的數據不會說謊，已發生的事也不會撒謊，控制疫情永遠不嫌晚」。

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