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隔離期落跑！24歲妹百貨公司爽吃拉麵　突接「確診電話」204人GG了

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記者蔡儀潔／綜合報導

北京市一名謝姓女子2日在百貨公司吃飯時，突接到醫院電話稱她已被確診，得知消息後她蹲在餐廳門口邊打電話，邊嚎啕大哭。據通報，這名24歲的女子6月14日曾到新發地市場短暫停留，之後2次核酸檢測皆為陰性，在居家隔離期間破壞報警器外出，先後到百貨公司、理髮店等地，造成至少204人因密切接觸要隔離觀察。

謝女2日在北京石景山萬達廣場一間連鎖拉麵店吃午餐，突然收到自己被確診的電話，她隨後情緒崩潰，蹲在餐廳外邊打電話邊大哭，歇斯底里的說「我好難受！我不知道！」有目擊者表示，謝女的哭聲非常大，當時自己在10公尺的遠處，都能清楚聽到她的對話，其中她向電話中的醫護人員說，「之前2次的核酸檢測都是陰性，不知道怎麼就變成陽性了！」

▲▼女子商場食飯接確診電話　當場崩潰嚎哭。（圖／翻攝自秒拍）

▲女子商場吃飯接到確診電話，當場崩潰嚎哭。（圖／翻攝自秒拍）

北京市疾控中心副主任龐星火3日下午通報，稱24歲的謝女6月5日從重慶返京，14日曾到新發地市場短暫停留，15日核酸檢測陰性，16日淩晨因先兆性流產，轉運至豐台婦幼保健院，當日診療後由轉車接到駐地居家隔離，18日出現發熱等症狀，由120轉運到醫院就診，19日核酸檢測陰性，治療後繼續居家隔離。

通報指出，謝女居家隔離期間多次破壞門磁報警器外出，24至27日先後到石景山婦幼保健院、朝陽醫院西院區等就診，28日到海澱區永泰東裡，29日解除居家隔離管理，30日到石景山區民政局，當日下午參加社區核酸檢測，7月1日核酸檢測陰性，當日又去中日友好醫院核酸檢測。

7月2日當天，謝女到萬達商場購物，先後進入木北造型理髮店、某女裝店、內衣店、味千拉麵餐廳就餐，12時接到中日友好醫院電話通知核酸檢測陽性，下午1時多石景山區疾控中心接到報告後，轉運至石景山醫院，為無症狀感染者，當晚轉運到地壇醫院，到3日下午2時追查到204名密切接觸者，並進行隔離醫學觀察，其他人員正在進一步調查中。

▲謝女坐在百貨公司外，隨後被帶走。（圖／翻攝自秒拍）

通報稱，謝女被送進醫院隔離後，當場迅速對百貨公司內接觸者進行調查，初步判定的47名密切接觸者送至集中隔離醫學觀察點，進行集中隔離管理，並進行進一步摸排，對其一般接觸人員進行健康監測。

據石景山區人民政府副區長左小兵通報，對無症狀感染者謝某某的密接者進行核酸檢測均為陰性，萬達廣場外環境樣本185件均為陰性；按照防疫要求，對萬達廣場立即進行了臨時封閉，對現場顧客開展資訊登記後進行了有序疏散。

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