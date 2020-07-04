13歲女兒太像亡妻！他竟深夜性侵「每晚都要」：我已經愛上她

▲受害小妹從13歲開始，遭親生父親性侵長達5年。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pxhere）

記者蔡儀潔／綜合報導

新加坡63歲的狼父發現女兒長得很像死去的妻子，竟「愛上」女兒！從受害者13歲開始，狼父就持續非禮與性侵長達5年，其中有長達1年的時間，幾乎天天被侵犯，她因不想被送進收容所，加上擔心父親罪行被揭發後而坐牢，家庭就會破碎，她決定默默忍受。

據《星洲日報》報導，被告是63歲的新加坡男子，與妻子育有1名兒子和3名女兒，受害者是被告的親生女兒，在家中排行老三，案發時13歲至18歲。他面對65項包括強姦、亂倫以及性侵等控狀。

報導稱，被告的妻子在2010年過世，由於二女兒與妻子長得很像，所以特別疼她，漸漸地被她吸引。2012年初，狼父知道女兒與一名男同學交往，反對這段戀情的他每晚等全家人睡著後，將二女兒叫到客廳裡開導，最後還恐嚇說要聽話並「為父親奉獻」，不然就把她送進新加坡回教研究會（Pertapis）旗下的婦女與少女收容所。

可惡的是，狼父竟非禮並性侵二女兒，在2013年6月1日至7月9日間犯案，直到2018年2月被揭發為止。因兒子在速食店值晚班，之後又去當兵經常不在家，狼父便會趁女兒們睡著後，把受害女孩叫出來，第一次得逞後，除了齋戒月、兒子回家過夜和二女兒來月經時，之後的一年內幾乎天天非禮和性侵。

受害女孩不想被送進收容所，擔心被告罪行被揭發後而坐牢，家庭就會破碎，因此默默忍受。狼父的惡性持續5年，直到2018年3月7日晚上，大女兒到廚房拿止痛藥，打開房門看見他壓在妹妹身上，才揭發被告罪行。

▲被告認為，二女兒長得越來越像過世的妻子，「自己已經愛上她」。（示意圖／Pixabay）

負責此案的林姓副檢察官(Sheldon Lim)表示，被告認為「二女兒長得越來越像過世的妻子」、「自己已經愛上她」，開始在半夜的訓話中對她擁抱、親吻，進而非禮，之後更對她性侵。

檢察官對被告具體求刑至少29年，痛斥此案是在任何文明社會的良知下都不能發生的，為了滿足他不正當的肉體慾望，被告完全濫用了受害者對他的信任，「這樣的獸行是被害人的親生父親所犯下，這無疑會給她留下痛苦與不可磨滅的烙印。」

被告的林姓辯護律師(Henry Lim)則表示，被告的教育程度不高，只是一名有飲酒史的清潔工，「他在收押期間，已經反省自己的行為，他沒有任何藉口。被害人是他最喜歡的孩子，但在她越來越像過世的妻子時，他慢慢地被吸引。被告承認自己做了絕對不應該做的事，讓他與女兒蒙羞。」

由於被告的年齡已經超過50歲，超過了新加坡可以執行鞭刑的法定年齡，法院6月26日判處他28年有期徒刑。