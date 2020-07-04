掏「木雕姊夫」作法誆改運…無知女2度遭性侵喊痛！淫神棍：我會走火功力大退

▲小美3年前誤信胡姓法師，今年2度遭性侵。

圖、文／CTWANT

宗教是人們心靈的寄託和倚靠，卻有不少「神棍」抓準現代人這種心態起了不軌之心。台南38歲的小美（化名）因為母親患有嚴重憂鬱症，不忍看到媽媽一直傷害自己，3年前在朋友介紹下，認識自稱能消災解厄的胡姓法師，豈料，幾年間不但花了超過50萬元，甚至還被胡男性侵得逞。

小美透露，「媽媽得了嚴重的憂鬱症後，每天像發瘋一樣，常常會自殘、撞牆傷害自己，有時候還會攻擊別人」，時間一久，搞到小美也有點精神錯亂，多次覺得遇到不乾淨的東西，以為自己撞邪。

就在小美心力交瘁之際，恰好有朋友介紹了在台南開設「慈善伽藍三尊王聖賢堂」的胡姓法師，小美一方面幫媽媽驅邪，自己也感覺看到不該看的東西，便每周去找胡男3次。「當時媽媽情況真的有比較好」，由於美媽持續在看醫生治療，如今回想起來，小美不禁自嘲「可能媽媽其實早在漸漸改善，只是時機點太湊巧，才讓我相信法師有這個能力吧」。

▲胡姓法師以按摩棒侵犯小美，誆稱是在改運。（圖／受害者提供）

3年來，小美極為信任胡男，有什麼事都會找對方商量，由於經常見面，彼此關係也宛如朋友一般。直到今年，小美隨口一問「為什麼我的運勢一直這麼不好」，讓胡男萌生歹念，提議要幫她「過氣改運」，其實是計畫向小美伸狼爪。

採訪當天，小美和本刊記者提到2次遭侵害的過程時，明顯感受到她身體在微微顫抖，她難過的回憶，「4月25日那天去他（胡男）宮廟，他先讓我喝符水、拿木雕的生殖器在我身上比畫，期間還對我噴奇怪的香水」。

▲小美被胡姓法師性侵後，胡男還「告誡」不能讓第三人知道。（圖／受害者提供）

小美表示「當下明顯感到神智不清，心臟也跳得很快」，胡男便強調要「一對一」，所以開著大貨車帶小美轉移到偏僻的地點後，便開始對她上下其手並脫掉小美的內外褲，除了以按摩棒等工具侵犯，更直接「提槍上陣」。

之後，胡男又食髓知味，對小美瞎掰「因為妳上次有反抗，所以效果沒有很好，否則妳會一輩子厄運纏身」，又將小美約到偏僻且骯髒的工寮逞獸慾；完事後，胡男都不忘「告誡」小美，不能對其他人說，否則會「厄運上身」。

▲胡姓法師擔心惡行曝光，警告小美若告訴別人將厄運纏身。（圖／受害者提供）

2次的「改運儀式」，小美沒有感覺比較好，「喝了他的符水都會產生看到鬼一樣的幻覺，連朋友也跟說我的精神看起來更加恍惚」，之後輾轉認識另一名傳統、正派的阿祿法師後，法師直接告知小美是被騙了，小美才恍然，「原來一直相信，當做朋友的人根本就是個邪師、淫師」。

由於阿祿法師本身也從事這行，看多了打著宗教名義騙財騙色的神棍，因此特別氣憤，他也鼓勵小美勇敢站出來，揭穿胡男惡行。

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