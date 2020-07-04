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緬甸玉礦場坍方「海嘯般吞沒」　搜救隊員挖出166具遺體

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▲▼緬甸北部克欽邦（Kachin）帕坎區（Hpakant）玉石場崩塌，至少162人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸北部玉石場崩塌，有超過160人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社緬甸帕坎特3日綜合外電報導

緬甸北部一處露天玉石礦場昨天不堪連日豪雨坍方，搜救人員夜裡在 超過160名礦工死亡的土石流災變現場又挖出4具屍體， 累計已尋獲166具遺體。

這座危險的露天礦場位於中國邊界附近，死者當中 多數是在此尋求致富的移工。

災變發生在昨天，當時山坡在季風豪大雨中坍塌。 這是記憶中以危險出名的緬甸玉石礦最大的災變。

緬甸消防隊在臉書貼文說：「今天持續搜尋任務， 目前我們已尋獲166具遺體。」

緬甸官員昨天表示，已發現162具遺體。

當地議會議員廷蘇（U Tin Soe）說：「這座露天礦場坍塌當下，工人根本來不及逃。浪高約20英尺（約 6公尺），猶如海嘯一般淹沒了許多人。」

玉石產業產生的利潤多由長期統治緬甸、保有多數 實權的軍政府所掌握。但當地主要叛軍組織「克欽獨立 軍」（Kachin Independent Army）運作的資金，也是 從玉石貿易而來。前天起政府規定礦場停工、正規採礦 公司關閉後，克欽獨立軍就跑來接管礦場。

廷蘇說，在克欽邦工作的礦工約有10萬人，儘管風 險很高，也難以阻止所有人冒險非法採礦。

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