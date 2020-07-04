「婦人推娃娃車壓我的腳⋯」大家評評理！精障者親身經歷變藝術展

▲精神障礙者的親身經驗化為裝置藝術，「婦人推娃娃車壓我的腳」邀大眾一起來評評理。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

精神障礙相關疾病長年被社會污名化，長久影響下來，精障者本身可能也會在內心污名自己。一位名叫炎清的精障者表示，有一回在電梯裡被一位婦人推娃娃車壓腳，他認為婦人是看他「沒結婚沒小孩」又瞧不起精障人士而故意，經過慈芳關懷中心社工引導，重新釐清並面對事件，也把該事件拉到藝術展現場，讓大眾一起「評評理」。

為了呼應「博物館平權：多元與共融」，故宮今年夏天特別與慈芳關懷中心合作，推出「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展，邀請4位當代藝術家，還有慈芳的4位精障康復者素人藝術家，展開共同創作計畫。

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▲炎清作品傳達，精障者跟普通人一樣也有性需求，「沒結婚沒小孩的孤單焦慮、對性想要又羞恥，有人懂嗎？」（圖／記者林育綾攝）

展區的作品名稱，直接以素人藝術家名字來呈現，不會特別註明他們是哪方面的精神疾病，參與的素人藝術家林怡均、蔡宛珊、詹炎清、蘇龍泉等，以各自的生存焦慮透過作品呈現，開啟思辨，包括「沒工作的我有價值嗎？」「是社會步調太快，還是我太慢？」「沒結婚沒小孩的孤單焦慮、對性想要又羞恥，有人懂嗎？」「我什麼都不會，繼續想方法要別人注意我，就是重視我嗎？」

其中詹炎清的一次親身經歷事件，也化為展場的互動藝術。某天他在電梯裡，被一位從嬰兒公托所走出來的婦人推著娃娃車壓腳，他認為，婦人明明有看見他，卻故意為之，一定是對方看他「沒結婚沒小孩」又瞧不起精障人士，因此氣憤地在慈芳提出此事件討論。

▲▼炎清在筆記簿上，手寫敘述親身經歷的「娃娃車壓腳」事件。（圖／記者林育綾攝）

炎清當時期望，慈芳的社工能幫他向嬰兒公托所反映，但社工佳蓉說「我無法代替你說，但會在旁邊陪你」，便協助他回到現場，在一旁陪同，由炎清自己向公托所主任說明電梯裡發生的經驗，公托所主任向他道歉並表示會注意，當天下午電梯裡出現了公托的公告：「電梯空間小，請家長們搭乘時注意嬰兒車和人的空間，能保持適當距離，謝謝。」

佳蓉表示自己的做法，是接受炎清的經驗和感知，同時發展行動，創造在現實環境中核對的條件，協助炎清將腦袋裡的悶與氣，真的與他人有對話、發生聯繫。

▲▼社工佳蓉在筆記本中說明，如何陪同炎清釐清並面對事件。（圖／記者林育綾攝）

現場社工蕭靜惠也說明，其實不只是社會污名化精障者，精障者有時也會在內心污名自己，認為自己被歧視，或是否定自己的能力，會先以「做不到」來推開，而協助他們去展開行動面對，同時也在展場與大眾互動、對話，都是可以增加他們自信的機會，也讓大眾有機會近距離了解他們。

▲民眾也可以在參觀後，在筆記本寫下自己的回應。（圖／記者林育綾攝）



▲▼民眾可以發揮創意將「字卡」填空，說出自己的故事版本。（圖／記者林育綾攝）

而這個「娃娃車事件」化為裝置藝術，在展場裡民眾可以發揮創意將「字卡」填空，說出自己的故事版本，現場也有「炎清版」，並且讓觀眾選擇要對事件主角採取什麼行動，可以投入藥罐子「餵他吃藥」，或是在手上「綁布條」，象徵拉他去釐清所發生的事、有機會面對他的想法。而民眾看完以後，也可以在筆記簿寫下自己的回應。

▲觀眾可以選擇要對事件主角採取什麼行動，可以投入藥罐子「餵他吃藥」，或是在手上「綁布條」象徵拉他去釐清所發生的事。（圖／記者林育綾攝）

「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展，在7月4日至8月2日於空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）圖書館展演空間1樓，推出，用藝術打造社會議題倡議平台，開啟跨界多元對話場域。

「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展

展期：2020年7月4日至8月2日，週二至週日11:00～18:00。

地點：空總台灣當代文化實驗場C-LAB ，圖書館展演空間一樓

地址：台北市大安區建國南路一段177號

平日預約導覽：每週三∕四∕五，歡迎電洽02-8262-1305。

假日定時導覽：每週六∕日，14:00、16:00

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