　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「婦人推娃娃車壓我的腳⋯」大家評評理！精障者親身經歷變藝術展

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展（圖／記者林育綾攝）

▲精神障礙者的親身經驗化為裝置藝術，「婦人推娃娃車壓我的腳」邀大眾一起來評評理。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

精神障礙相關疾病長年被社會污名化，長久影響下來，精障者本身可能也會在內心污名自己。一位名叫炎清的精障者表示，有一回在電梯裡被一位婦人推娃娃車壓腳，他認為婦人是看他「沒結婚沒小孩」又瞧不起精障人士而故意，經過慈芳關懷中心社工引導，重新釐清並面對事件，也把該事件拉到藝術展現場，讓大眾一起「評評理」。

為了呼應「博物館平權：多元與共融」，故宮今年夏天特別與慈芳關懷中心合作，推出「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展，邀請4位當代藝術家，還有慈芳的4位精障康復者素人藝術家，展開共同創作計畫。

請繼續往下閱讀...

▲▼「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展。（圖／記者林育綾攝）

▲炎清作品傳達，精障者跟普通人一樣也有性需求，「沒結婚沒小孩的孤單焦慮、對性想要又羞恥，有人懂嗎？」（圖／記者林育綾攝）

展區的作品名稱，直接以素人藝術家名字來呈現，不會特別註明他們是哪方面的精神疾病，參與的素人藝術家林怡均、蔡宛珊、詹炎清、蘇龍泉等，以各自的生存焦慮透過作品呈現，開啟思辨，包括「沒工作的我有價值嗎？」「是社會步調太快，還是我太慢？」「沒結婚沒小孩的孤單焦慮、對性想要又羞恥，有人懂嗎？」「我什麼都不會，繼續想方法要別人注意我，就是重視我嗎？」

其中詹炎清的一次親身經歷事件，也化為展場的互動藝術。某天他在電梯裡，被一位從嬰兒公托所走出來的婦人推著娃娃車壓腳，他認為，婦人明明有看見他，卻故意為之，一定是對方看他「沒結婚沒小孩」又瞧不起精障人士，因此氣憤地在慈芳提出此事件討論。

▲▼「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼炎清在筆記簿上，手寫敘述親身經歷的「娃娃車壓腳」事件。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展。（圖／記者林育綾攝）

炎清當時期望，慈芳的社工能幫他向嬰兒公托所反映，但社工佳蓉說「我無法代替你說，但會在旁邊陪你」，便協助他回到現場，在一旁陪同，由炎清自己向公托所主任說明電梯裡發生的經驗，公托所主任向他道歉並表示會注意，當天下午電梯裡出現了公托的公告：「電梯空間小，請家長們搭乘時注意嬰兒車和人的空間，能保持適當距離，謝謝。」

佳蓉表示自己的做法，是接受炎清的經驗和感知，同時發展行動，創造在現實環境中核對的條件，協助炎清將腦袋裡的悶與氣，真的與他人有對話、發生聯繫。

▲▼「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼社工佳蓉在筆記本中說明，如何陪同炎清釐清並面對事件。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展。（圖／記者林育綾攝）

現場社工蕭靜惠也說明，其實不只是社會污名化精障者，精障者有時也會在內心污名自己，認為自己被歧視，或是否定自己的能力，會先以「做不到」來推開，而協助他們去展開行動面對，同時也在展場與大眾互動、對話，都是可以增加他們自信的機會，也讓大眾有機會近距離了解他們。

▲▼「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展。（圖／記者林育綾攝）

▲民眾也可以在參觀後，在筆記本寫下自己的回應。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼民眾可以發揮創意將「字卡」填空，說出自己的故事版本。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展（圖／記者林育綾攝）

而這個「娃娃車事件」化為裝置藝術，在展場裡民眾可以發揮創意將「字卡」填空，說出自己的故事版本，現場也有「炎清版」，並且讓觀眾選擇要對事件主角採取什麼行動，可以投入藥罐子「餵他吃藥」，或是在手上「綁布條」，象徵拉他去釐清所發生的事、有機會面對他的想法。而民眾看完以後，也可以在筆記簿寫下自己的回應。

▲▼「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展（圖／記者林育綾攝）

▲觀眾可以選擇要對事件主角採取什麼行動，可以投入藥罐子「餵他吃藥」，或是在手上「綁布條」象徵拉他去釐清所發生的事。（圖／記者林育綾攝）

「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展，在7月4日至8月2日於空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）圖書館展演空間1樓，推出，用藝術打造社會議題倡議平台，開啟跨界多元對話場域。

▲▼「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展。（圖／記者林育綾攝）

「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展
展期：2020年7月4日至8月2日，週二至週日11:00～18:00。
地點：空總台灣當代文化實驗場C-LAB ，圖書館展演空間一樓
地址：台北市大安區建國南路一段177號
平日預約導覽：每週三∕四∕五，歡迎電洽02-8262-1305。
假日定時導覽：每週六∕日，14:00、16:00

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
快訊／大樂透1.55億一注獨得！　獎落台北中正區
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「婦人推娃娃車壓我的腳⋯」大家評評理！精障者親身經歷變藝術展

分享企業成功心法　勞動部邀統一前總裁林蒼生暢談經營理念經驗

禁用巴拉刈開放毒性高「固殺草」惹議！防檢局深夜急聲明：7/6啟動溝通

直擊！張益贍Uber Eats外送討生活　2天0訂單

東京新冠疫情升溫！日本是否繼續列中低風險國家　莊人祥回應了

苦蹲北投麥當勞！張益贍好友揭「外送密技」　4天狂送80單成就達成

3株H1N1新型「豬流感」病毒檢驗出爐　防檢局：台灣已排除

神童長大落榜20年、槌陰囊自殘9次又殺妻！「東方梵谷」徐渭傳有精神病500年後重解

唐綺陽談7月運勢叮嚀「注意健康」　直播大嗑黃金奇異果高喊超Juicy網：我口水狂分泌

蹓狗打死人、貨車撞小火車接續發生　彰化溪湖連辦5天祈安法會

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

雜糧行「三秒膠+衛生紙」補破蛋　老闆親示範：馬上要吃沒關係！

網紅惡整路人拍照狂擺奇葩姿勢 原地轉圈、被喊「混蛋」才回頭！

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

學主人做瑜珈、聽指令秒「融化」　超狂3D動畫師把寶可夢融入日常

林志穎帶老婆.媽媽體驗賽車！　一口氣超前…突然熄火尷尬惹ＸＤ

「婦人推娃娃車壓我的腳⋯」大家評評理！精障者親身經歷變藝術展

分享企業成功心法　勞動部邀統一前總裁林蒼生暢談經營理念經驗

禁用巴拉刈開放毒性高「固殺草」惹議！防檢局深夜急聲明：7/6啟動溝通

直擊！張益贍Uber Eats外送討生活　2天0訂單

東京新冠疫情升溫！日本是否繼續列中低風險國家　莊人祥回應了

苦蹲北投麥當勞！張益贍好友揭「外送密技」　4天狂送80單成就達成

3株H1N1新型「豬流感」病毒檢驗出爐　防檢局：台灣已排除

神童長大落榜20年、槌陰囊自殘9次又殺妻！「東方梵谷」徐渭傳有精神病500年後重解

唐綺陽談7月運勢叮嚀「注意健康」　直播大嗑黃金奇異果高喊超Juicy網：我口水狂分泌

蹓狗打死人、貨車撞小火車接續發生　彰化溪湖連辦5天祈安法會

中職／威拉諾出馬搶勝　羅力今年沒輸過樂天

「婦人推娃娃車壓我的腳⋯」大家評評理！精障者親身經歷變藝術展

緬甸玉礦場坍方「海嘯般吞沒」　搜救隊員挖出166具遺體

24歲圍棋手「5天5夜沒睡」自殺　死因曝光：被這病害死

中職／兄弟爭冠黃恩賜先發拚6連勝 統一羅里奇迎戰

宜蘭保釣志士夜襲！派50隻鴿子繫「頭城釣魚台路一號」門牌　空降登島　

【廣編】振興消費券開打　聲寶推出多超值優惠應戰

許瑋甯深夜「咬唇扭腰」曬清涼穿搭！男網友暴動：這種自然的性感很可以

台中22歲正妹遭前男友爆打！爬著求救…他家人冷眼觀看：太愛了

快訊／宜蘭保釣夜襲！宜蘭保釣志士搭船出港　遭攔僵持

生活熱門新聞

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

直擊張益贍Uber外送生活　2天0訂單

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

4天送80單成就達成　張益贍友揭外送密技

台灣工人生吃活蝙蝠！ 莊人祥回應了

瞞懷孕4月「搬暗黑王牌」！她傻：畸形兒怪誰

長裙捲進機車風扇「後面是公車」爆驚險

99元洗髮「才坐下怒炸」！離職妹曝暗黑秘密

外送「海陸燉飯390」嘉義哥傻眼

女主播「黑衣爆跑」噴香汗嬌喊：不行了

紙本「三倍券」2大優勢　贏過綁定信用卡

領三倍券免錢　99.6萬人快刷存摺

「東方梵谷」徐渭自殘9次還殺妻

「自殺50，他殺60」日人看台灣價目表驚呆

更多熱門

相關新聞

「東方梵谷」徐渭自殘9次還殺妻

「東方梵谷」徐渭自殘9次還殺妻

明代才子徐渭有「東方梵谷」之稱，他一生起伏，曾被視為「神童」卻在20年連續8次科舉落榜，也有過幻覺、槌擊陰囊等自殘行為，甚至在45歲殺妻惹來爭議，被推測有精神疾病。如今故宮與慈芳關懷中心合作，在空總推出「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展，讓民眾以不同角度重新理解500年前的徐渭，穿越時空產生新的火花與對話。

1公尺巨幕投影！故宮兒藝中心2.0

1公尺巨幕投影！故宮兒藝中心2.0

嘉市安心旅遊攜手林鐵故宮

嘉市安心旅遊攜手林鐵故宮

最適合逛故宮的時候！蘇貞昌就被這道「藝術美食」嚇傻了

最適合逛故宮的時候！蘇貞昌就被這道「藝術美食」嚇傻了

如何降低精神病犯罪的社會成本？

如何降低精神病犯罪的社會成本？

關鍵字：

精神障礙精神障礙者思覺失調症空總故宮

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」

珉娥揭「在AOA被霸凌10年」

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

大樂透頭獎　台北中正一注獨得

酒店妹18歲下海　2手段讓客人睡不到她

珉娥直接點名：遺書上寫了申智珉

即／加拿大暫停執行香港引渡條約

他鬼鬼祟祟拿便當盒跟水壺一直走…警方逮人發現辛酸真相

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

新竹消防員性侵17歲女！她輕生亡…懲處內容讓網怒了

即／台灣人入境英國「免隔離14天」

AOA前成員也參戰？「無法忘記那些袖手旁觀者」

胡金龍禁出賽與練習　富邦嚴重罰

更多

最夯影音

更多
伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」
佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面