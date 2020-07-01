影／1層樓高巨幕投影深海怪魚！故宮兒藝中心2.0展廳進化　打造沉浸式奇幻劇場

▲故宮兒童學藝中心2.0版展廳升級！（影／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

故宮兒童學藝中心封館整修半年，今（7/1）日重新開館試營運，「兒藝中心2.0版」展廳進化升級，入口高約1層樓的巨幕投影，結合館藏《海怪圖記》帶領觀眾潛入深海欣賞神秘怪魚，還可乘坐時光飛船進入《清院本清明上河圖》的世界，突破以往5-12歲年齡服務框架，打造全齡參與、世代共融的遊戲互動空間。

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▲故宮兒童學藝中心2.0版展廳升級！精選《海怪圖記》中特色的怪魚擔任「關主」考驗觀眾。（圖／故宮提供）

故宮兒童學藝中心2.0版展廳升級，運用多項數位科技互動裝置，將整體空間打造成「沉浸式奇幻劇場」，結合院藏《海怪圖記》、《清院本清明上河圖》等典藏重新詮釋。入口處高約1層樓的巨大電控玻璃投影動畫，帶領觀眾潛入幽秘的深海，看見來自院藏《海怪圖記》的怪魚們，吞吐千百年的歷史文物。

▲入口處高約1層樓的巨大電控玻璃投影動畫，帶領觀眾潛入幽秘的深海。（圖／故宮提供）

接著在故宮北院吉祥物小翠的帶領下，乘坐時光飛船進入《清院本清明上河圖》的世界，穿梭過去與現在，從海中釣起一件件收藏於故宮的稀世珍寶，開啟蒐集寶物的旅程，透過視覺、觸覺、操作、問答等互動，享受沉浸式的趣味參觀體驗。

▲故宮北院吉祥物「小翠」擔任兒藝中心靈魂人物。（圖／故宮提供）

為了讓觀眾能夠主動學習、探索知識，各展區皆融入遊戲式學習的設計精神，每個展區以吉祥物小翠的動畫，取代傳統文字說明展版，並精選《海怪圖記》中各具特色的怪魚，擔任「關主」考驗觀眾。

全展區遊戲設計皆可獨立進行，但也保留許多合力完成的樂趣，孩子在遊戲過程中可與同行者討論過關訣竅，更可以透過文物連結生活，交換彼此的生命經驗。

▲「故宮兒藝中心2.0版」透過各式科技互動裝置，讓孩子瞭解茶文化、文物故事、古畫裝裱⋯等故宮藏品內涵。（圖／故宮提供）

「兒藝中心2.0」也強化了「代間學習」及「無障礙」機能，落實故宮親子友善政策，增設親子廁所、哺乳室、通用廁所、休憩區座椅、嬰兒車停放區等設施，為不同需求的觀眾提供更貼心友善服務。

▲為讓孩子能夠主動學習、探索知識，各展區皆融入遊戲式學習的設計精神。（圖／故宮提供）



防疫期間，兒藝中心開館時間為每週二至週日上午9點至下午5點，免費入場，每週一休館。暑期試營運期間，開放散客自由入場。團體參觀申請預計於9月起開放網路預約，每場次上限50人，詳情可至故宮官網查詢。

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