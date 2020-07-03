神童長大落榜20年、槌陰囊自殘9次又殺妻！「東方梵谷」徐渭傳有精神病500年後重解





▲「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展，用5篇當代報導形式，讓民眾以不同角度重新理解明代才子徐渭。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

明代才子徐渭有「東方梵谷」之稱，他一生起伏，曾被視為「神童」卻在長大後20多年連續8次科舉落榜，也有過幻覺、槌擊陰囊等自殘行為，甚至在45歲殺妻惹來爭議，被推測有精神疾病。如今故宮與慈芳關懷中心合作，在空總推出「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展，讓民眾以不同角度重新理解500年前的徐渭，穿越時空產生新的火花與對話。

徐渭（1521-1593）是大寫意畫風的開創性人物之一，奔放揮灑的水墨畫獨樹一格，受到書畫名家齊白石、鄭板橋的讚賞；不過他自殘9次、45歲殺妻的行為飽受爭議，明代社會傳言他有「狂疾」，現代學者也推測他有精神相關疾病。

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▲徐渭有「東方梵谷」之稱，明代社會傳言他有「狂疾」，現代學者也推測他有精神病。（圖／記者林育綾攝）



在「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展中，以徐渭的生命際遇作為序曲，用5篇當代媒體報導的形式來書寫徐渭，提到他12歲就是贏在起跑點的「小神童」，6歲就會飽讀唐詩、經書，幾百字文章聽一遍就能一字不差朗誦，是家族寄予厚望的天才，備受看好，他自己也期許長大後考取官職、大有作為。

不料「報導」又指出，徐渭在仕途方面十分不順，曾被當作神童的他，20多年連續8次科舉落榜，後來在胡宗憲的幕府擔任策士，胡卻因為政治鬥爭在獄中自殺身亡，讓徐渭大受打擊，因此他用鐵釘穿耳、槌擊陰囊等方式9次自殘，後來又殺死自己第三任繼室妻子，指稱妻子外遇通姦，卻缺乏相關證據而引發種種爭議。

▲5篇「當代媒體報導」的形式，帶出了「精神障礙污名化」如何從過去重置於現代社會脈絡，以狹窄化的框架呈現，但用更多元的角度重新閱讀徐渭。（圖／記者林育綾攝）

這5篇「當代媒體報導」的形式，帶出了「精神障礙污名化」如何從過去重置於現代社會脈絡，以狹窄化的框架呈現，但用更多元的角度重新閱讀徐渭。像是「社論」中提到，有人以現代精神醫學來「診斷」他可能有思覺失調症的特質，不過明清醫療史學者陳秀芬認為，應該試著透過徐渭自己的描述，回到晚明社會的時代背景來理解，避免以當代心理學解讀。

早期他稱自殘是因為胡的自殺所激，殺妻是目睹妻子不忠（明代丈夫有權殺死通姦中的妻子及外遇對象），晚年他則改口稱兩個行為都是「病易」引起，每次「崇」（疑似幻覺）的徵兆出現後，就會有病易，似乎相信受到某種力量牽制。當世人都以「狂」來貼他標籤時，他自己用了相對模糊的字眼來形容特殊的身心狀態，表達自己病症的難以言喻。

故宮也在計畫初期，向慈芳關懷中心到夥伴們分享徐渭的一生，交換彼此的故事。展區也會以「觀察日誌」的方式，呈現這場穿越時空的對話，讓民眾也感受500年前的徐渭，能與今天的我們擦出什麼火花？

▲精神康復者也以素人藝術家身份參與創作，期間會親自在展場內導覽，與民眾對話交流。（圖／記者林育綾攝）

為了呼應今年「國際博物館日」的主題「博物館平權：多元與共融」，故宮此次主動攜手當代藝術家、慈芳關懷中心精神康復者與工作人員，推出「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展，特別的是，精神康復者也以素人藝術家身份參與創作，期間將會親自現身在展場內導覽，與民眾對話交流。

展覽將於7月4日至8月2日在空總台灣當代文化實驗場（C-LAB）圖書館展演空間1樓展出，用藝術打造社會議題倡議平台，開啟跨界多元對話場域。

▲故宮X慈芳合作推出「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展。（圖／記者林育綾攝）

「#有精神—失序人生試驗場」藝術共融特展

展期：2020年7月4日至8月2日，週二至週日11:00～18:00。

地點：空總台灣當代文化實驗場C-LAB ，圖書館展演空間一樓

地址：台北市大安區建國南路一段177號

平日預約導覽：每週三∕四∕五，歡迎電洽02-8262-1305。

假日定時導覽：每週六∕日，14:00、16:00

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