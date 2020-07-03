修復費9800萬元歷史建築「化龍一村眷舍群」　竣工開放後成宜蘭網美新亮點

▲▼修復費9千800萬元歷史建築「化龍一村眷舍群」，2020年下半年竣工開放後，將成宜蘭網美新亮點。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

修復費9千800萬元宜蘭第一處眷村的歷史建築「化龍一村眷舍群」，竣工開放後成宜蘭網美新亮點，3日宜蘭縣長林姿妙視察修復進度，縣府表示，眷舍群將於2020年下半年正式竣工開放，將成為宜蘭城文化、觀光、休憩的新亮點。

宜蘭文化局表示，歷史建築「化龍一村眷舍群」坐落於宜蘭舊城區西南端，為清代「武營」所在地，至日治時期為「練兵場」及「衞戍病院」使用，均為軍事色彩濃厚的區域。戰後聯勤電池廠搬遷至此，新的居民移植故鄉的記憶，在這裡落地生根—「化龍一村」成為宜蘭第一處眷村，更是該區域百年以來，自封閉、嚴肅的軍事區位，走向「居住、生活」的歷史新頁。

縣府於2015年登錄為歷史建築後，即依據「文化資產保存法」規定，啟動修復及再利用計畫，於2017年爭取並獲得文化部前瞻計畫「再造歷史現場專案計畫」經費挹注，透過歷史研究重新連結土地與人民之記憶，並修復場域內部分建物空間，修復經費達9,800萬元，其中「近代眷舍群」將於2020年下半年正式竣工開放，林姿妙縣長特別抵達現地視察，肯定修復完成後的化龍一村歷史建築群，可成為帶動宜蘭城文化、觀光、休憩的新亮點。

眷舍群區域之發展歷程即為宜蘭城開發史之縮影，因此以妥適的「以舊帶新，新舊併存」之修復策略，逐年爭取中央經費補助，分年分期完成近代及日治時期之建物修復，期待完成修復後的「化龍一村眷舍群」，更為貼近並對應周邊蘭城新月、南門林園及舊城生活圈，更希望透過有形的修復工程，歸位建物空間在不同時代之身世，縫合宜蘭人自清代、日治至戰後間之記憶斷層，逐步填補宜蘭城發展過程中塵封已久的歷史記憶，以開放參與、活化創意及歷史教育為出發，讓文化資產自然而然、共融存續於都市生活中。

為向民眾呈現宜縣「再造歷史現場專案計畫」階段性成果，並配合「化龍一村眷舍群―近代眷舍群」完工開放，縣府預計於2020年10月利用部分「近代眷舍群」區域空間，辦理本縣「再造歷史現場專案計畫」成果展，邀請民眾走進歷史現場，探索「化龍一村眷舍群」自清代以降之歷史身世及蘭陽地區二戰軍事遺產。而修復完成後之「近代眷舍群」場域，也將公開辦理委託經營管理，期待熱愛在地歷史文化、具創意發想之團隊挺身加入，一起為「化龍一村眷舍群」的活化再生，挹注源源不絕的生命力。

►貝膚黛瑪潔膚液2大瓶888元！溫和但卸妝力夠狂 痘痘不再上門

►其他人也看了這些...

►影／思覺失調男抓推車丟進護理站一審無罪 遭砸護理師：以後誰想當醫護

►蘇花公路「砂塵爆」土方飛散 網譙：砂石車若翻過來…死整排

►5倍奉還！礁溪長榮鳳凰酒店超強回饋 振興券住宿享多項優惠