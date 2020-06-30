中市府二度開罰中火2千萬　環保署：不符合法規會撤銷罰單

▲中市府對中火二度開罰2000萬。（圖／台中市政府提供）



記者許展溢／台北報導

台電台中火力發電廠重啟2號機組，台中市政府不滿先後開出200萬、2000萬罰單，昨晚更依違反空汙法函送台電董事長楊偉甫。先前環保署已撤銷200萬罰單，環保署今（30日）表示，2000萬罰單也會撤銷。

環保署說明，中市府以台中電廠生煤使用量超限為由，先後於108年12月間針對該電廠進行3次處分並自今年1月1日廢止2、3號機（M02、M03）操作許可證及生煤使用許可證案，經該署查明其裁罰，錯誤引用空汙法事實明確。為避免產生國賠及維護法律秩序，今年2月25日依行政程序法第117條規定，依法撤銷中市府罰鍰與廢證行政處分，而且本案再經台中市環保局提起訴願，行政院在今年6月24日認定無權訴願，訴願不受理，在在證明台中市環保局原行政處分有極大瑕疵。

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對於之前環保署已撤銷第一張200萬罰單，中市府又開出第二張2000萬罰單，環保署空保處長蔡孟裕受訪肯定表示，這次一樣會撤銷，並強調中市府現在的動作覺得有效，但實際就是「不符合行政法規」。至於中市府後續若還有其他動作，蔡孟裕說，會視況狀況了解因應，環保署還是會繼續觀察中市府做法。

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