　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中市府二度開罰中火2千萬　環保署：不符合法規會撤銷罰單

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台電將視用電需求隨時重啟中火燃煤機組。（圖／台中市政府提供）

▲中市府對中火二度開罰2000萬。（圖／台中市政府提供）

記者許展溢／台北報導

台電台中火力發電廠重啟2號機組，台中市政府不滿先後開出200萬、2000萬罰單，昨晚更依違反空汙法函送台電董事長楊偉甫。先前環保署已撤銷200萬罰單，環保署今（30日）表示，2000萬罰單也會撤銷。

環保署說明，中市府以台中電廠生煤使用量超限為由，先後於108年12月間針對該電廠進行3次處分並自今年1月1日廢止2、3號機（M02、M03）操作許可證及生煤使用許可證案，經該署查明其裁罰，錯誤引用空汙法事實明確。為避免產生國賠及維護法律秩序，今年2月25日依行政程序法第117條規定，依法撤銷中市府罰鍰與廢證行政處分，而且本案再經台中市環保局提起訴願，行政院在今年6月24日認定無權訴願，訴願不受理，在在證明台中市環保局原行政處分有極大瑕疵。

請繼續往下閱讀...

對於之前環保署已撤銷第一張200萬罰單，中市府又開出第二張2000萬罰單，環保署空保處長蔡孟裕受訪肯定表示，這次一樣會撤銷，並強調中市府現在的動作覺得有效，但實際就是「不符合行政法規」。至於中市府後續若還有其他動作，蔡孟裕說，會視況狀況了解因應，環保署還是會繼續觀察中市府做法。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」…3人送醫
快訊／午後雷雨彈開炸！　中部以北10縣市「大雨特報」
上官網買特斯拉Model 3突當機！他狂按「確認」2hrs…
兇嫌逃逸畫面曝！社區訪客紀錄留假名　前女友「心臟被捅破」慘死
蘿莉塔碩士高學歷遭質疑「有畢業嗎？」　亮出2大鐵證回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年出不了國「省了不少錢？」網秒吐槽花更多　猛怨：國旅被宰得更慘

斑馬線「多了3條神秘線」　她驚曝第一次見！藏貼心功用：長知識了

快訊／午後雷雨彈又開炸！　中部以北10縣市「大雨特報」齊發

打敗美國、韓國！咖啡拉花「掌上遊戲機」　龍華科大奪MNS國際菁英盃

大型柴油車修車補助金額報你知　調修達4期以上排放標準有10萬

最討厭副駕駛座2行為！「脫鞋抬腳」秒NG　老司機更恨這項：睡覺的好多了

中市府二度開罰中火2千萬　環保署：不符合法規會撤銷罰單

4萬考生注意！109指考懶人包看這邊　3天考試口罩「戴好戴滿」

振興劵即將上路！金門酒廠加碼促銷　釋出總統紀念酒等6大套餐任選

「奈良美智」是個控制狂、記憶力超好　第一本關於他的繪畫書

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

今年出不了國「省了不少錢？」網秒吐槽花更多　猛怨：國旅被宰得更慘

斑馬線「多了3條神秘線」　她驚曝第一次見！藏貼心功用：長知識了

快訊／午後雷雨彈又開炸！　中部以北10縣市「大雨特報」齊發

打敗美國、韓國！咖啡拉花「掌上遊戲機」　龍華科大奪MNS國際菁英盃

大型柴油車修車補助金額報你知　調修達4期以上排放標準有10萬

最討厭副駕駛座2行為！「脫鞋抬腳」秒NG　老司機更恨這項：睡覺的好多了

中市府二度開罰中火2千萬　環保署：不符合法規會撤銷罰單

4萬考生注意！109指考懶人包看這邊　3天考試口罩「戴好戴滿」

振興劵即將上路！金門酒廠加碼促銷　釋出總統紀念酒等6大套餐任選

「奈良美智」是個控制狂、記憶力超好　第一本關於他的繪畫書

今年出不了國「省了不少錢？」網秒吐槽花更多　猛怨：國旅被宰得更慘

LIVE／大同市場派完敗　召開記者會對外說明

村長未積極反採礦…村民火大　宜蘭中華村7/4罷免投票！147票定生死

蓬佩奧加碼反制「港版國安法」　趙立堅：中國不是嚇大的

驚覺靠近醫院！　GPS汪「瞳孔地震」望奴才：說好兜風？

送貨員愛上狩獵…網路買5把長槍自學改造　三峽山區打獵被警盯上

0元住5星...老爺11家飯店「3大省錢攻略」！4飯店瘋搶三倍券商機

藍營全力反陳菊擔任監察院長　賴清德建議國民黨這麼做…

快訊／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」…3人送醫救治

包種茶消失！奴才「循線緝捕」逮二哈　網笑：家賊難防

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

生活熱門新聞

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

楓港烤魷魚要價200元！老闆娘：有過分嗎？

賣麵「淨賺8萬」爽牽C180…內行噓爆

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

動保處衝兩間咖啡店「接走4浣熊」

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

鄉民熱論「唐鳳還在用Nokia」　本尊親回了

眠月線屎路飄惡臭　林管處要罰了

不會甜言蜜語！只用「行動說愛妳」星座男友Top3

振興三倍券來了！7月「19大新制」懶人包看這裡

咖啡館負責人認了「放狗咬小浣熊」！

夜市撈烏龜收1000元　她傻眼愣在原地

創業年賺3千萬！愛妻出軌打工仔　「提醒戴套」鹹濕對話曝…人夫心碎

更多熱門

相關新聞

1年預算6千億元才罰2千萬　盧秀燕：台電不會怕

1年預算6千億元才罰2千萬　盧秀燕：台電不會怕

台中市政府和台中火力發電廠之間的中火大戰30日持續在市議會延燒，藍綠議員針對中火開罰2千萬元、議員絕食抗議以及取締移動污染源等提出質詢，市長盧秀燕表示，台電1年預算6千億元，開罰2千萬根本不痛不癢，因為花的是人民納稅錢，至於議員絕食一事，她不捨也希望能停止。

為中市府上一堂「依法行政」的課

為中市府上一堂「依法行政」的課

寧夏夜市20年前痛啟「環保改革」成效出爐

寧夏夜市20年前痛啟「環保改革」成效出爐

基隆透天法拍遭撤銷　他135萬得標一場空怒告

基隆透天法拍遭撤銷　他135萬得標一場空怒告

台中議員批學者「換市長跟著換腦袋」

台中議員批學者「換市長跟著換腦袋」

關鍵字：

中火台中市環保署台電台中火力發電廠撤銷楊偉甫空保處蔡孟裕盧秀燕

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

大陸出現「豬傳人」新型流感病毒

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

鬼鬼認「暗戀1個人10年」網點名2男星

東區ZARA前車震　下場曝光

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

更多

最夯影音

更多
曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！
民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面