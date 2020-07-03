超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？　專家回應了

Anyone know what type of bird this is and is it holding a shark? #myrtlebeach Kelly Burbage pic.twitter.com/gc59xihiM7 — Tracking Sharks (@trackingsharks) June 30, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

美國南卡羅來納州日前出現驚人的一幕，一隻身形十分巨大的鳥，腳上夾著一隻「體型不小的魚」在天空上翱翔，畫面十分震撼；這個景象被當地的民眾拍下，並分享到網路上引起熱議，網友們更試圖辨別出該隻鳥跟魚的種類。

綜合外媒報導，推特帳號「Tracking Sharks」6月30日時，發布了這個影片，貼文中寫道「有誰知道這是甚麼種類的鳥嗎？還有鳥是抓住了一隻鯊魚嗎？」同時也寫下這個影片是由民眾凱利（Kelly Burbage）所提供。

從畫面中可以看到，海上一隻鳥展開雙翼飛的超高，而牠的腳上還夾著一隻類似鯊魚的大魚，在飛向天際的途中，還依稀能夠看到魚正在彈跳掙扎；這震撼的影片雖然只有短短半分鐘，但卻引起眾多網友關注，許多人猜測，這隻大鳥應該是專門吃魚的魚鷹，不過也有人開玩笑的表示，這個大型動物看起來更像是翼手龍。

至於魚的種類也是一個謎，有些人認為這是一條小鯊魚或是狗魚，但也有人覺得是其他種大型魚類，例如鯖魚或是北梭魚。報導中指出，在影片釋出之後，野生動植物專欄作家埃德•基勒（Ed Killer）確認了魚的身分，這隻可憐被抓的魚應該就是北梭魚。