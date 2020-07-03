越南妹莎莎被逼接客！高雄純情男「踩點5個月」蒐證…看警方行為傻了

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名男子「小宇」在妻子過世後，結識越南籍應召女子莎莎，幾次捧場後得知對方被人蛇集團拐騙下海，但他多次報警無效，決定自己蒐證5個月，透過媒體發聲。對此，警方也做出回應。

小宇表示，妻子過世後，他在朋友的介紹下到高雄某賓館消費，進而結識越南女子莎莎。幾次交易過後，莎莎告訴小宇，她在越南是務農世家，看到許多人從台灣回來蓋房，這才興起來台賺錢的念頭。

▲▼小宇想從人蛇集團手中救出莎莎。（圖／東森新聞）



沒想到，莎莎一下飛機就被人蛇集團控制，帶到賓館中囚禁、吃事前藥，且平日被迫接10至15人、假日更高達20人，讓她苦不堪言。

小宇聽到後怒不可言，立刻偷偷在房內打電話給警方檢舉，豈料皮條客竟直接敲門進入，告知會有警察臨檢，要求莎莎及小宇離開。至此，莎莎便失去了蹤跡。

▲▼小宇踩點高雄的應召站6個月，仍找不到莎莎的蹤跡。（圖／東森新聞）



小宇懷疑，莎莎被轉至高雄七賢路的大樓接客，眼見通報警方無效，便從1月開始踩點蒐證，耗時5個月仍找不到莎莎，期間曾通報警方檢舉，對方卻只停在路口就離開，「他們也沒上樓，然後就走了。」

針對小宇的指控，警方表示，妨害風化的場所都有依規定取締查察，今年1至6月已查獲2件，否認有縱容的行為，日後將不定期臨檢，維護轄區內的治安。

►卸妝大王比藥妝店還便宜