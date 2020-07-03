屏東縣政府警局3重要高階警官　3日交接上任

▲屏東縣警局督察長、屏東、東港兩分局長3人3日交接就任 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）
記者陳崑福／屏東報導
屏東縣政府警察局於7月3日10時舉行卸新任分局長聯合交接典禮，由警察局局長李文章主持，會計室主任陳淑卿擔任監交，不少地方人士與會，場面簡單隆重。
▲▼屏東分局長劉清俊（右）東港分局長謝政憲（右）。
縣警局原任督察長翁偉仁調陞任高雄市政府警察局督察，職缺由澎湖縣政府警察局督察長劉明興接任，劉明興中央警察大學60期畢業、國立澎湖科技大學經營管理學系研究所碩士，曾任澎湖縣政府警察局望安分局分局長、彰化縣警察局鹿港分局分局長、南投縣政府警察局南投分局分局長等職務。
屏東警分局原分局長楊効宜調任基隆市警察局第一分局分局長，職缺由東港警分局長劉清俊接任，劉清俊中央警察大學58期交通警察系畢業，曾任高雄市政府警察局旗山分局防治組組長、金門縣警察局金湖分局分局長等職務。
新任東港分局分局長謝政憲，原任嘉義縣警察局竹崎分局分局長，中央警察大學59期刑事警察系畢業，歷任臺南市政府警察局歸仁分局防治組組長、澎湖縣政府警察局望安分局分局長職務。
縣警局長李文章期許所屬未來針對非法槍械、不良幫派、毒品、詐欺等案件加強查緝，以 確保人民生命、財產安全，共同創造和諧安寧的社會。
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