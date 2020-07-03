屏東縣政府警局3重要高階警官　3日交接上任

嘉義縣警察局竹崎分局日前偵破專門在山區住宅行竊茶葉及貴重財物之竊盜集團，共逮捕41歲、37歲張姓及26歲林姓等3名犯嫌，查扣做案用手套、萬能鑰匙、鈑手、鐵橇、無線電話機、上衣、失竊茶葉35大袋共計470台斤、現金新臺幣6,000元等贓證物。全案由竹崎警分局專案小組依竊盜罪嫌擴大偵辦中。