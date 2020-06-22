高雄市警局9分局長異動　市府盼適才適所：有效發揮治安功能

▲高雄分局長交接典禮。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市警局22日舉辦卸、新任分局長聯合交接典禮，一共有9個分局長異動，交接典禮由副秘書長張裕榮主持，期盼基於現階段推動治安工作需要，有效發揮整體治安功能，依品操學能、職務歷練、工作績效、專業能力及適才適所等職務陞遷原則，總計檢討派補陞遷人員共計11人。

對於外調的苓雅分局李謀旺分局長、岡山分局楊川分局長及六龜分局林志駿分局長，為港都警政工作的辛勞與貢獻，高雄市警察局長表達由衷的敬意和謝忱，並誠摯歡迎旗山分局游永中分局長、六龜分局李崇偉分局長加入市政府治安團隊。新治安團隊上路沒有適應期，新任分局長必須立即就戰鬥位置，以決心與魄力來拼治安，讓民眾了解市警局對治安推動的用心，以達到治安無縫接軌。

▲高雄分局長交接典禮。（圖／記者黃子倩攝）

其中異動的分局長有，原任苓雅分局的李謀旺，調任保七總隊主秘，原任的三民二分局長黃文哲調任苓雅分局分局長，原任仁武分局長梁東山調任三民二分局分局長，原任左營分局分局長蔡文峰調任仁武分局分局長，原任小港分局分局長陳世煌調任左營分局分局長，原任秘書室主任陳志榮調任小港分局分局長，原任岡山分局分局長楊川調任台中市警察局東勢分局分局長，原任湖內分局分局長王世芳調任岡山分局分局長，原任旗山分局分局長洪振順調任湖內分局分局長，原任內政部警政署公關室科長游永中調任旗山分局分局長，原任六龜分局分局長林志駿調任內政部警政署科長，原任內政部警政署資訊科科長李崇偉調任六龜分局分局長。

▲高雄分局長交接典禮。（圖／記者黃子倩攝）

►點我超越韓國愉快體驗