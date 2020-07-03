後疫情時代「線上銷售夯」 京、閩百人台商雲端會

▲大陸商務部、國台辦、台企聯、福建省等主辦台商線上推薦會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸疫情趨緩，「台資企業拓展內銷」今（3日）舉行線上發佈會，由大陸商務部、國台辦、台企聯、福建省等主辦，200多家台資企業和陸資企業一起參與視訊會議。目前，大陸直播帶貨是最夯趨勢，國台辦副主任裴金佳指出，「期許廣大台商企業一定要審時度勢，積極擁抱新技術、新消費，用好線上對接和銷售服務平台。」



大陸國務院為貫徹落實台企「11條措施」，幫助廣大台資企業應對疫情影響、拓展內需市場，特地舉辦線上推薦會，來自台灣代表企業有統一集團、頂新集團、台塑、潤泰環保公司。陸方代表有京東、阿里巴巴、曲美家居、沃爾瑪等陸資企業參與，外加其他各省台陸企業代表一起參與。

▲北京、福建視訊推介會由台資企業東南汽車打頭陣。（圖／記者任以芳攝）

這場視訊推介會福建、北京兩地視訊連線，由台資企業東南汽車打頭陣，介紹自家最新汽車商品，帶入現今最流行「直播帶貨」的氣氛。疫情發生後，大陸傳統線下受到衝擊，唯獨汽車、食品、醫療廢棄物、電商業績逆勢的大成長。台資企業統一集團北區總監萬鴻文指出，「疫情發生後，泡麵和即食飯銷量突飛猛進，第一季銷售額增加10%，後續持續看好。」

▲台商潤泰環保是北京指定，唯一處理新冠肺炎醫療廢棄物企業。（圖／台資企業潤泰環保公司提供）

另外，醫療廢棄物業者在疫情期間也扮演很重要的角色，台資企業潤泰環保公司總經理曾建華表示，作為「北京市指定唯一處理新冠肺炎醫療廢棄物的環保企業，因為有當年處理SARS的寶貴經驗，公司短時間內調派180多名員工，緊急訓練處理廢棄物的防疫流程，馬上投入長期抗疫工作。」每天最重要工作除了回收醫院醫療廢棄物，還有不斷仔細消毒、再消毒，截至目前沒有一個員工感染生病，成為其他同業十分良好範例。

▲國台辦副主任裴金佳，鼓勵台資企業大力發展線上銷售。（圖／記者任以芳攝）

如今面對後疫情時代，大陸各地政府陸續出台相關政策，幫助台資企業度過難關。裴金佳指出，「期許廣大台商企業一定要審時度勢，跟上高質量發展的供給側結構性改革，積極擁抱新技術、新消費，用好線上對接和銷售服務平台，拓展企業的銷售管道。」

針對兩岸經貿情勢，裴金佳引用數據製出，「1到5月份兩岸的貿易額增長的5.6%，台灣對香港的大陸的出口佔比達到44.9%，是這些年來最高的一個比重，這都充分說明兩岸經濟合作不可逆轉。」未來全面落實的對台優惠政策，幫助台資企業扎根大陸。未來，對台資企業政策方向？大陸商務部副部長王炳南表示，我們將構建高水平社會主義市場經濟體制，支持台企參與粵港澳大灣區、海南自由貿易港等建設，實施擴大內需戰略。