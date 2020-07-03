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東南衛視遭廢止採訪資格　國台辦：民進黨暴露新聞自由虛偽性

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▲▼大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／北京報導 

大陸東南衛視兩名主持人在台錄製政論節目，陸委會表示已經嚴重違法，目前已經廢止2名大陸駐點記者記者證與入境許可證，同時要求離境台灣。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（3日）表示，「民進黨當局暴露了他們所謂『新聞自由』的虛偽性。」

朱鳳蓮表示，「我們注意到了有關報導，密切關注事態發展。民進黨當局對大陸媒體及駐點記者的正常新聞報導活動進行蠻橫無理打壓，暴露了他們所謂『新聞自由』的虛偽性。」

▲陸委會副主委邱垂正回應時事。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸委會副主委邱垂正。（圖／記者林敬旻攝）

針對兩岸新聞長期交流過程，朱鳳蓮指出，「是傳播兩岸信息、増進兩岸同胞相互瞭解、促進感情融合的重要橋梁。長期以來，大陸記者在台灣通過大量客觀公正的報導，為增進兩岸同胞相互瞭解，融洽親情，特別是為大陸同胞更好地瞭解合灣，發揮了橋梁和紐帶的重要作用。」

朱鳳蓮指出，大陸記者的正當權益應當受到保護，他們在台採訪報道工作應當受到尊重。一段時間以來，民進黨當局以各種手段限制和阻撓兩岸交流合作，現在又將矛頭對準大陸媒體在台灣的正常新聞報導，嚴重干擾了大陸媒體駐點採訪，嚴重損害了大陸記者的正當權益。「我們正告民進黨當局，立即停止無理做法，否則由此引發的一切後果，由民進黨當局承擔。」

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