東森購物振興特別日買千送千　阿一鮑魚牛肉麵限量千組獨家開賣

▲東森購物7/4於電視購物47台推出「振興精省日」特別活動。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

解封拚振興，東森購物看好買氣回溫，7/4將於電視購物47台推出「振興精省日」特別活動，精選知名品牌阿一鮑魚牛肉麵、義大利奧利塔葵花油、胡媽媽拌麵與漁季海鮮福袋組等30款熱門商品，LIVE全品均一價只要1,000元。此外還加碼祭出買千送千超殺回饋、東森幣100%回饋，晚間20:00更推出超好康限時亂賣會，買越多、回饋越多。

東森購物電視「振興精省日」自7/4上午9:20起至晚間23:59止，接連14小時由斯容、孫沛、紫瑩、志銘、旭村等多位購物專家輪番上陣熱力促銷，包含義大利奧利塔葵花油、漁季特選明星商品海鮮福袋組、胡媽媽仙人掌養氣拌麵、美吾華BioFive檀香精油抗菌沐浴淨身組，以及限量1,000組的東森嚴選阿一鮑魚半筋半肉牛肉麵，LIVE商品全部下殺東森價1,000元。此外再加碼，當日東森會員只要於電視購物47台「振興精省日」購買任一件商品，將回饋100%東森幣，買1,000元商品回饋1,000元東森幣。

▲東森購物振興精省日晚間10點獨家銷阿一鮑魚半筋半肉牛肉麵。

電視購物晚間22:00將獨家銷售香港米其林三星的「阿一鮑魚半筋半肉牛肉麵」限時搶購組，由世界御廚楊貫一親自調味、技術指導，阿一師傅獨家秘方嚴選多種漢方藥材造就湯頭的香氣風味、再加入細火拌炒的豆瓣醬熬煮，湯頭共熬製200小時，澳洲小犢牛霜降嫩肩肉與牛板筋，由職人精燉細熬31小時，搭配口感絕佳的手工日曬麵條，通過各項食品安全檢測，不含防腐劑、重金屬等有害物質，兼具美味與健康，連王令麟總裁吃過都讚不絕口。香港富臨飯店內一碗川味半筋半肉牛肉麵要價400元港幣，東森嚴選每組5盒入，東森價1,000元，僅需不到市價1折的價格即可品嚐極致美味，加上東森幣100%回饋，僅此一檔。

除了電視購物，東森購物網7/1～7/15祭出第一波「全民振興 回饋翻倍」振興回饋方案，活動期間使用序號「ETMALL3000」兌換東森振興1元折價券，即可獲得東森幣1,000枚與2,000元折價券。7/15起更全面響應振興三倍券方案，不只加碼送3,000東森幣，購買旅遊專區指定商品，消費滿6,000元送3,000元旅遊折價券、滿30,000元送888東森幣；此外，綁定適合振興三倍券使用之銀行信用卡、電子支付，購買旅遊專區指定商品，更可回饋3,000至銀行信用卡或電子支付，第二波最高可享回饋9,888元。

年中夏日好康不間斷，東森購物攜手全體會員一同拚振興，即日起至7月底，全通路單筆消費不限金額，可用199元超值價加購限量刮刮卡，樂享好禮二重奏：第一重張張有獎、刮開即享好禮，總計10,000個獎項，樣樣超值；第二重登錄抽汽車，僅需憑刮刮卡上的序號上網登錄，就有機會抽中超大好禮，把現代汽車（Hyundai）Elantra開回家，總獎項市值總計高達1,650萬，刮刮卡限量10,000張，數量有限。