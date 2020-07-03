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電商搭振興拚低價　入手iPhone11+AirPods夢幻組合2.7萬元有找

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iPhone11+AirPods（圖／淘寶台灣提供）

▲電商辦活動響應政府三倍券政策，其中祭出多項超優惠價商品，iPhone 11 128G+AirPods不用2.7千元就能入手，至少省下5千元。（圖／淘寶台灣提供）

記者洪菱鞠／台北報導

振興三倍券開放預購備受矚目，2天已有307萬人申請，準備7/15起開始正式使用，純電商雖然不在適用範圍內，不少平台決定自辦振興，祭出無條件發放優惠券、點數放大回饋等優惠，同時也有精選商品下殺，像是iPhone11+AirPods夢幻組合夯品2.7萬元有找，讓消費者省荷包再搶一波。

東森購物網振興專區上線，首波回饋只要複製折扣碼序號「ETMALL3000」，即可輕鬆兌換東森振興1元折價券，適用於千元以上商品，消費後並登記，可獲得東森幣1,000枚與2,000元折價券，總計價值3,000回饋。7/15起除加碼送3,000東森幣，購買旅遊專區指定商品，滿6,000元送3,000元旅遊折價券、滿30,000元送888東森幣，綁定適合三倍券使用之銀行信用卡、電子支付，更可回饋3,000至銀行信用卡或電子支付，第二波最高回饋9,888元。

東森購物振興優惠活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物加入振興行列，旗下購物網、電視購物等通路有一系列專屬優惠與回饋。（圖／翻攝自東森購物網）

淘寶台灣自辦「7.7翻倍日」，活動自7日0點起開跑，限時1小時，消費滿2,999現折690，全平台下殺77折；7至10日期間，平台狂撒服飾折扣券，最低享52折優惠，更於每天開設驚喜時段，早上10點及晚上8點折扣券面額狂翻3倍，折扣券優惠可疊加使用，全平台結帳享78折及商城結帳最低73折。此外，也提供眾多夯品組合下殺和暢銷商品買一送一，iPhone 11 128G+AirPods市售32,190元，優惠入手免2萬7千元、SHARP 60型直下式LED電視附贈藍牙家庭劇院揚聲器一組不到2萬4千元，中衛、美德等醫療口罩合併折扣將挑戰全台最低價。

蝦皮購物祭出「千萬吃喝玩樂振興券」，涵括人氣美食、旅遊出行、享樂生活3大類消費需求，即日起使用蝦幣兌換肯德基、PizzaHut套餐低至44折優惠券，還有機會用1蝦幣抽中AsiaYo墾丁住宿券、EZTABLE餐飲抵用優惠，讓蝦幣價值放大最高超過40倍。此外，凡於蝦皮商城購買標有「10倍蝦幣」的指定商品，領券結賬享最高20%蝦幣回饋。

PChome 24h購物推「夏季生活提案」，檔期活動從即日起至7/23止，全站下殺33折起，36大銀行最高回饋26.88%，強打3C、家電、戶外運動、美妝保養等超值商品，艾美特14吋DC立地電扇熱銷爆品限時下殺、Sodastream氣泡水機狂降千元，Dyson滿額最高送2,000P幣、HITACHI冷氣全館送16吋立扇、LG開館慶買就抽萬元筆電，7/1～7/10於活動頁刷指定卡再享最高回饋30%，此外，7月份全站消費滿千元，登記送限量全家霜淇淋。同時，亦攜手漢堡王推出美味優惠活動，透過活動頁轉盤轉出專屬優惠券，即可於漢堡王實體門市兌換使用，出示活動畫面可享PChome巨飽套餐、小資套餐獨家優惠。

PChome 24h購物「夏季生活提案」（圖／業者提供）

▲艾美特14吋DC直流節能遙控立地電扇（FS35PC9R），原價1,580元，特價1,280元。（圖／PChome 24h購物提供）

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