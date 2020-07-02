台中購物節「抽豪宅送汽車」開跑　首日創下200萬元消費金額

▲台中市舉辦2個月的第2屆購物節活動，首日就有200萬元的實體店家消費金額。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

2020台中購物節1日開跑，雖然不是假日，首日仍創下200萬元消費登錄金額，其中在西屯區實體店家消費累計15萬7326元，全市29區最高，經發局表示，今年活動與財政部系統串接，民眾綁定雲端發票即可直接匯入，歡迎市民下載購物節APP，消費累計滿500元就可抽豪宅、汽車、現金等大獎。

經發局為了吸引民眾參與購物節活動，推出「搶早鳥」註冊購物節APP的回饋活動，昨天已抽出7.9吋64G的iPad mini跟2組AirPods pro早鳥下載加碼禮，3組得獎公告已公布於活動官網，也透過電話及APP推播通知中獎人訊息。

請繼續往下閱讀...

經發局說明，今年購物節優惠店家融合實體店家、線上店家及東森購物平台，提供多元性消費方式，民眾到台中消費，登錄APP發票金額，累積滿500元就可獲得1次抽獎機會；若是在購物節優惠店家消費，登錄金額更可「3倍計」，獲得更多抽獎機會。

經發局強調，台灣疫情趨緩，市政府即時推出重砲經濟計劃，推出第2屆台中購物節，活動從7月1日到8月底，面對後疫情時代，台中全力拚經濟，訂下三大目標，今年消費金額不但要超過去年的25億元、在地商家要達3萬家、下載官方APP人數也要比去年20萬人還多，更重要的是，首度和東森購物頻道合作，民眾透過線上購物，不用來台中一樣可以參加抽大獎。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來