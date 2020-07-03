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議員轟八仙樂園成廢墟　侯友宜：若復業可提供受害者就業機會

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▲八仙樂園發生粉塵爆炸意外，傷患躺滿草地。（圖／記者陳明仁攝）

▲八仙樂園五年前發生粉塵爆炸意外，導致15死亡、400多人重傷。（資／記者陳明仁攝）

記者羅婉庭／新北報導

八仙塵爆事件屆滿五年，新北市議會3日上午舉行總質詢，議員鄭戴麗香認為不應任由八仙樂園變成廢墟，影響地方經濟。對此，新北市長侯友宜表示，八仙樂園業者若恢復營業，能從收入回饋塵爆受害者或提供受害者就業機會，取代部分賠償金，可創雙贏並帶動地方繁榮。

據了解，侯友宜與八仙塵暴傷者始終保持聯繫，平時偶爾會前往探視，六月才出席私下聚會，有受害者向侯友宜表示，能理解意外並非業者造成，但他們未來的生活與就業受到極大的影響，若八仙能提供他們就業機會，也是可接受的選項。

新北市八里區的八仙樂園2015年6月發生粉塵爆炸意外，導致15死亡、400多人重傷，震驚台灣社會。鄭戴麗香表示，八仙樂園存在時，帶動八里區整體經濟，如今周邊商家受到嚴重衝擊，她希望不要讓八仙樂園成為廢墟。

鄭戴麗香說，希望市府去跟業者溝通，但業者也擔憂恢復營業可能影響官司，受害者也可能提高賠償，因此盼市府做三方協調，直言「不要把八仙丟在那邊，變成治安死角」，若業者、市府、受害者達成共識，也許八仙可以重新開業，讓八里區恢復過去榮景。

侯友宜則表示，八仙塵爆發生至今已過五年多，面對受害者不同意見，希望業者能積極討論，雙方都要好好談未來走向，市府也願意加強溝通，協助業者與傷者找出最佳解決方案。如果業者能提供就業機會給受害者，取代部分賠償金，共創雙贏將可恢復地方榮景。

侯友宜表示，八仙樂園若能和被害者在賠償上達成共識，法律訴訟可以繼續走，一旦恢復營業，也可以考慮從收入回饋受害者，或提供受害者就業機會，讓地方恢復以往的生機不讓業者繼續以拖待變，讓被害者投訴無門，任憑地方荒廢。

此外，針對地方空氣汙染防治議題，侯友宜表示，法律明定生煤許可權在地方而不是中央；地方政府擁有審查權，中央應尊重地方守護空氣品質的自主權。目前市轄深澳電廠、林口電廠都已不發生煤許可，市府依也責請環保局關注中火動向，持續輔導能源轉型。
 
對於議員反映民眾擔心捷運萬大線二期可能帶來噪音問題，侯友宜表示，萬大線一期已完成三分之二，仍由台北市捷運局承包；但萬大二期將由新北市捷運局自行施工，市府團隊會吸取先前經驗，加強要求防噪設計，讓居民不受噪音所擾。

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