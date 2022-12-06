　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

判賠正妹563萬！八仙塵爆案求償7年露曙光　二審逆轉理由曝

▲▼八仙塵爆。（圖／ETtoday資料照）

▲2015年6月27日發生的八仙樂園彩色派對塵爆意外。（圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

2015年造成486人死傷的新北市八仙樂園彩色派對塵爆案，受害者在火光中皮開肉綻的慘狀，震驚全國，罹難者家屬與倖存傷者主張出租場地舉辦派對的八仙樂園應連帶賠償，歷審均沒採納，高院二審審理塵爆受害人王姓女子求償案，今首度逆轉改判經營八仙樂園的八仙育樂公司，應依《消費者保護法》規定，與舉辦派對的2家公司連帶賠償563萬餘元，可上訴。

對於數百名仍因嚴重燒燙傷留疤而持續復健的受害人，高院二審今天的判決等於露出一絲曙光，因舉辦彩色派對而不慎釀成大禍的玩色創意公司、瑞博國際整合行銷公司，以及這2家公司負責人、因業務過失致死等罪被判刑4年10月定讞正在服刑的男子呂忠吉，根本無力負擔總額多達數10億元的賠償。

高院判決理由指出，八仙公司雖抗辯僅出租八仙樂園部分區域，無義務共同負擔維護承租人舉辦彩色派對的安全工作，但經查，八仙樂園要求派對參加者若在當天下午4點半派對開始前預先進場，須加購樂園的「午后票」，八仙樂園還因此推出「午后票」優惠、八仙公司經營的旅館也促銷住宿優惠。

法官認為，八仙公司藉由出租場地舉辦派對，吸引更多消費者在6月份淡季時入園遊玩與住宿，搭配派對將優惠票與派對住房專案形成組合商品，八仙樂園並協調各部門與呂男等人開會，提供接駁車、延長園區餐飲商店營業時間、配置救生員與管理員等配套措施，藉由與派對的互惠，形成完整服務網路。

▲▼八仙樂園,八仙塵爆。（圖／ETtoday資料照）

▲2015年6月27日發生的八仙樂園彩色派對塵爆意外，國軍協助搶救。（圖／ETtoday資料照）

法官指出，八仙公司前述作法，已不同於一般單純出租場地的狀況，並足以讓消費者認為八仙樂園配合派對提供週邊服務，促使消費者買單增加八仙公司營收，光是當天派對入園「午后票」就賣出497張、進帳21萬餘元，客觀上應認定八仙公司和玩色、瑞博2家公司共同提供服務，對於買票進場的消費者而言，與八仙公司具有《消保法》所定的消費關係存在。

此外，法官指出，彩色派對場地位於八仙樂園最內側，無獨立出入口，人車進出都在八仙公司管理監督範圍內，八仙公司身為場所主人，依租約也有監督責任，卻沒要求在派對舞池四周設置逃生通道，也沒增加完善的緊急救難與醫療急救系統，當時所提供的服務不具有符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性。

二審據此改判八仙公司與玩色、瑞博2公司，應連帶賠償王姓受害人503萬餘元、連帶賠償王女的父母精神慰撫各30萬元，至於王女要求在派對中負責噴灑色粉的沈姓、盧姓2名工作人員，以及八仙公司董事長陳柏廷、總經理陳慧穎須連帶賠償，二審並沒准許，全案還可上訴。

▲▼八仙塵爆。（圖／記者楊佩琪攝）

▲租用八仙樂園場地舉辦彩色派對釀成塵爆意外的呂忠吉（紅衣者），因業務過失致死等罪被判刑4年10月定讞，仍在服刑。（圖／ETtoday資料照）

八仙塵爆意發生於2015年6月27日晚間8點多，呂忠吉（49歲，服刑中）以瑞博公司名義，用90萬元租用八仙樂園當時尚未注水開放的「快樂大堡礁」等區域，架設舞台燈光舉辦「彩色派對-八仙水陸戰場」，每人票價900元到4000元不等，當天下午4點半開始進場，共約4000名男女湧入熱舞，噴灑大量彩色玉米粉、螢光漆和泡沫狂歡。

當晚8時30分，距離派對結束約半小時，因沈姓、盧姓2名工作人員持續用二氧化碳高壓氣體，噴射舞台及舞池堆積的色粉堆，揚起高濃度粉塵雲，不慎吹入色粉堆旁的電腦燈，被燈具表面逾攝氏400度高溫引發連環閃燃，火光瞬間擴散延燒。

數以百計男女從忘情笑鬧變成在火中奔逃、尖叫哀嚎，許多傷者跳進一旁水池降溫自保，逃過一劫的遊客紛紛加入搶救，滿地皮開肉綻、無法走動的傷者，畫面駭人，各地趕來支援的救護車整夜忙於運送，仍造成15死、471人輕重傷的慘劇。

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
桃園男把妻活活打死！　伴屍10小時
11秒驚悚片！男大生高速撞電桿　「掛臥機車」慘死
傳密切與郭台銘聯繫談2024？　侯友宜不否認：謝謝他讓新北蓬
哪些爆紅商品過氣了？　大票人點名是它：超瘋狂
找學妹穿比基尼！　國片攝影師拍到硬上
快訊／每票1萬5！　他選上議員遭提當選無效之訴
17秒恐怖畫面曝！　台中虎媽快車道把幼童丟下車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

待業男遭譏「沒本事」持登山杖打死妻　躲過殺人罪關鍵曝光

爬大凍山1家3口狀況多　兒失蹤3hrs獲救...父母又迷路山上過夜

11秒驚悚片！男大生騎車高速撞電桿　「掛臥機車」送醫不治

新北阿伯攜毒騎機車竄逃　正義哥出手助警！他喘喊：不想坐牢

判賠正妹563萬！八仙塵爆案求償7年露曙光　二審逆轉理由曝

女助理拍電影道具照！色老闆拿按摩棒助「表情到位」　性侵下場曝

快訊／高雄驚見女浮屍！臉部朝下陳屍大汕頭漁港　警追查身份

台中青少年無照駕駛1天抓12件！車主吃罰單監護人要上課

快訊／嘉義台82線車禍！物流車撞貨車飛落池塘　1人重傷1人命危

快訊／每票1萬5！台南市議員當選人遭檢方提起當選無效之訴

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

用年糕做假衛生紙嚇女友　整坨塞進嘴她驚：吐出來

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

吳青峰現身街頭「參加週年慶(?)」　DISS歌迷許願笑：常常很土XD

待業男遭譏「沒本事」持登山杖打死妻　躲過殺人罪關鍵曝光

爬大凍山1家3口狀況多　兒失蹤3hrs獲救...父母又迷路山上過夜

11秒驚悚片！男大生騎車高速撞電桿　「掛臥機車」送醫不治

新北阿伯攜毒騎機車竄逃　正義哥出手助警！他喘喊：不想坐牢

判賠正妹563萬！八仙塵爆案求償7年露曙光　二審逆轉理由曝

女助理拍電影道具照！色老闆拿按摩棒助「表情到位」　性侵下場曝

快訊／高雄驚見女浮屍！臉部朝下陳屍大汕頭漁港　警追查身份

台中青少年無照駕駛1天抓12件！車主吃罰單監護人要上課

快訊／嘉義台82線車禍！物流車撞貨車飛落池塘　1人重傷1人命危

快訊／每票1萬5！台南市議員當選人遭檢方提起當選無效之訴

待業男遭譏「沒本事」持登山杖打死妻　躲過殺人罪關鍵曝光

北港朝天宮悲心廣行祈福遶境　300年來首度進入雲林縣政府停駕

吳怡農結婚影響選情？　郭正亮分析他最大問題

糖都虎尾再傳陣陣甜蜜糖香　製糖開工五分車將穿梭市區

竹市多元廢棄物循環及環境教育園區　成立廉政平臺

新北21家教育基金會捐262萬　助弱勢生就學不中斷

消防救災公私共創　友達光電獲內政部優良防火管理人獎項

南韓首位偶像登月球！　T.O.P被爆參與宇宙之旅「MV早預告了」

加薪潮來了！金色三麥明年調薪5-10%　工讀生時薪最高200元

1門市限定賣！速食店吃得到「燒酒雞湯滷味」　加碼送免費地瓜球

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

社會熱門新聞

國防部憲兵盜照！女子100私密照慘被外流

即／每票1萬5！台南市議員當選人遭提當選無效之訴

14年前基隆碧砂漁港無名屍　警靠2特徵助返家

高虹安前辦公室主任傳交帳本　北檢兩大聲明回應

正妹練舞遭網紅性侵　經紀人曝鐵證GG

台南學甲88槍槍擊案通緝兇嫌孔祥志

陳沂出庭嗆雞排妹詭辯　戴咖啡色圍巾藏密碼

快訊／棒球場辦公室酒聚！桃體育科長突倒地猝逝

高雄球棒隊狠砸車影片曝！網友：光聽聲音就嚇死

女友與麻吉溜滑梯上合體　男遭控性侵獲無罪

民宿員工領議會助理費　花蓮副議長收押

週刊再爆「滅證內幕」！高虹安辦公室回應了

「你老公是3秒射」小三IG嗆聲　醫師娘崩潰怒告

台中虎媽快車道趕童下車　網友大罵

更多熱門

相關新聞

即／彰化加工廠恐怖塵爆　2男嚴重燒傷命危搶救中

即／彰化加工廠恐怖塵爆　2男嚴重燒傷命危搶救中

恐怖塵爆！彰化縣福興鄉一家打磨腳踏車鐵管工廠16日上午9點驚傳塵爆，疑似粉塵集塵區附近爆炸，造成3名員工受傷。警消獲報後趕往現場將傷者送醫，3名員工當中有2人為外籍移工，傷勢嚴重，兩人都未脫離險境，全都插管送進燒燙傷加護病房救治中。

八仙塵爆18歲女燒傷49%　獲判賠397萬

八仙塵爆18歲女燒傷49%　獲判賠397萬

全台最頂水樂園是哪家？網狂推「這座」

全台最頂水樂園是哪家？網狂推「這座」

7年了！八仙樂園現況曝光　彩色滑水道「變殘破廢墟」

7年了！八仙樂園現況曝光　彩色滑水道「變殘破廢墟」

屁顛啊金跟進廚房「意外變食材」

屁顛啊金跟進廚房「意外變食材」

關鍵字：

八仙樂園塵爆彩色派對玉米粉快樂大堡礁

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

LINE「14款貼圖免費」快載！爽用到2023年暑假

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

國防部憲兵盜照！女子100私密照慘被外流

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！

更多

最夯影音

更多
被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯
《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面