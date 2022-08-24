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全台最頂水樂園是哪家？網狂推「這座」：年輕幾乎每年去

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲炎炎夏日民眾喜歡到海邊戲水。（圖／記者劉亮亨攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

炎炎夏日不少民眾喜歡玩消暑的水上活動，因此每間水樂園都吸引大批人潮。就有一名網友表示，想帶家人出去玩，因為有小朋友和長輩，所以想去有水的地方，提問大家最推哪一間水樂園？釣出不少人一面倒推薦已經關閉的「八仙水上樂園」，許多人也表示非常可惜、已成回憶。

一名網友在PTT以「大家最推哪個水樂園？」為題發文，表示9月有假期想帶家人出去玩，裡頭有小朋友和長輩加上近期天氣炎熱，所以只想去有水的地方，「台灣這麼多水樂園 小人國、六福村、麗寶樂園、九族文化、劍湖山...」詢問大家最推哪一個水上樂園？

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▲網友提問台灣哪個水樂園最好玩。（圖／翻攝自PTT）

▲網友提問哪個水樂園最好玩。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出大家紛紛留言討論，「劍湖山不錯欸」、「真的水龍敬最好玩」、「別去麗寶水樂園玩的很少」、「麗寶 平日門票頗便宜可以考慮」、「布魯樂谷」、「麗寶覺得還可以，六福村有看過別人分享說CP值不高？」、「高雄布魯樂谷好玩，玩水後可以到旁邊逛金銀島購物中心」、「有老人跟小孩喔？可以參考小人國」。

但大票人狂推的其實是已關閉的八仙水上樂園，「八仙無敵」、「還我八仙」、「八仙沒有之一」、「站著玩 躺著玩 還是八仙好玩」、「八仙的飄飄河」、「可憐現在孩子無法體會八仙的快樂」、「八仙真的屌打其他，可惜了」、「八仙啊，史上最好玩」、「每次都在別的樂園 懷念八仙」、「八仙根本屌虐全部 可惜了」、「真的八仙、沒得打」、「八仙真的很多設施！年輕時候幾乎每年去」。

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