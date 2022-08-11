影／塵爆過7年了！八仙樂園現況曝光　彩色滑水道「變殘破廢墟」

記者周亭瑋／綜合報導

七年前的八仙塵爆案奪走15條人命、至少470人受到輕重傷，也讓曾歡笑無數的八仙樂園淪為廢墟。YouTuber「荒謬的Fun松時間」今年6月拍下樂園現況，廢棄設施與空無一人的景象，令人不勝唏噓。

從影片中可見，「八仙水上樂園」的偌大招牌已斑駁，地面雜草叢生，水池乾涸，閒置在原地的各項設施也殘破不堪，原本熱鬧的販賣部更是淒涼。

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▲▼招牌、設施都殘破不堪。（圖／「荒謬的Fun松時間」授權引用）

不少人看到此情此景，紛紛感慨「事發原因和水上樂園設施本身無關，本以為很快就會重新開放，竟然一放就放到了今天，沒有維護的設施在曝曬跟塵土之下，也早就無法繼續使用」、「這炎熱的天氣是我國中時會去八仙玩水的時候，懷念八仙」、「這裡是兒時回憶啊」。

事實上，不論八里區居民還是廣大網友，都很希望八仙樂園能恢復營業，除了帶動周邊經濟，也依照受害者建議，提供他們工作機會。

前年（2020年）底被質詢到此事時，新北市長侯友宜直言，他從副市長期間開始，就多次嘗試聯繫業者，甚至透過朋友、行政機關聯繫，「但他們就不理睬我。」

▲▼空無一人的景象，令人感慨。（圖／「荒謬的Fun松時間」授權引用）

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