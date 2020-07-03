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勾搭裝潢業人夫…租屋處狂啪150次！女業務「偷精」人工受孕　正宮抓包崩潰

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▲桃園市廖姓女子與徐姓男子發生婚外情，去年8月間廖女丈夫會同警方至旅館抓姦，當場查獲2人共處一室。（示意圖／視覺中國CFP）

▲人夫與小三狂啪150次，小三還擅自拿精液到婦產科作人工受孕，正宮抓包崩潰。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／桃園報導

女業務小凡（化名）與從事裝潢業的人夫阿宏（化名）交往，而她急著想要生下兩人愛的結晶，竟私自拿著阿宏的精液到婦產科，請翁姓醫師替她作人工受孕手術，但失敗。此舉事後被阿宏妻子發現，認為小凡及醫師侵害她的配偶權，氣得對兩人提告，但因阿宏妻子過去已對阿宏及小凡提告侵害配偶權，也已獲得賠償，法官最後以「一事不再理」原則，判她敗訴。

根據判決，阿宏妻子提告主張，小凡明知阿宏已婚，卻還跟阿宏交往，2014年11月間竟還未經過阿宏同意，拿著阿宏精液到婦產科請翁姓醫師做人工受孕生殖手術，但翁姓醫師的診所並非合格的人工生殖機構，且依照法律規定，只有夫妻可進行人工受孕，而翁姓醫師竟沒有確認小凡與阿宏是否為夫妻，就施作手術，阿宏妻子認為2人侵犯了她的配偶權，因此對2人提告求償。

對此，小凡辯稱，自己是受了阿宏的誤導，以為阿宏已離婚，且要跟自己共組家庭，才去做人工受孕，而她2015年9月也另外產下一女，但也是同年才知道阿宏並非單身。此外，阿宏妻子也已以侵犯配偶權對她及阿宏提告，獲賠40萬元，這次提告也是同一件事，不應該重複判刑。小凡堅稱，她拿到阿宏的精液時，阿宏是知情的，再者，手術並未成功，並未侵犯到阿宏妻子的配偶權。

翁姓醫師則稱，小凡就診時表示，近日就要結婚，有生育需求，請他安排療程，直到施做手術前，小凡獨自拿著精液到診所，他因誤信小凡，才替小凡施做手術，但並未成功，且人工受孕手術與通姦並不一樣，他並沒有侵害到阿宏妻子的配偶權。

此外，根據過去阿宏妻子所提告的判決，小凡與阿宏2014年8月間交往到2016年1月20日止，以每週2次的頻率發生關係，總次數高達150次，就連懷孕期間也不間斷，當時阿宏還向法官供稱，「小孩是小凡求來的，醫生有給她容易受孕的時間，我們還按表操課」等語，顯見小凡急於想要孩子，因此還拿著阿宏的精液人工受孕，不過，原判決內並未提及人工受孕一事。

一審法官審理後，判阿宏妻子敗訴，她不服提出上訴。二審法官認為，阿宏妻子過去已提告損害賠償，而該次主張侵害配偶權的時間點為2014、2015年間的婚外情，也包括了小凡為阿宏產下一女一事，而此次的人工受孕也在範圍內，而雖然在該次案件中沒有提出，但仍應受到既判力的拘束。

二審法官表示，翁姓醫師部分，一般社會常情，女子持他人的精液到診所要求進行人工受孕，也表明是其未婚夫所有，基於醫病間的信賴關係，翁姓醫師雖未查證小凡與阿宏之間的身分證明，但也難認小凡是持他人配偶的精液要做手術，且手術也失敗，因此阿宏妻子求償無據，法官最後也駁回上訴。全案上訴最高院審理中。

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