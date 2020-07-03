上午採檢陰性下午就發燒！50多歲南非工作男4日後返台確診

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者徐斌慎攝）

記者黃凱翊／綜合報導

國內連續兩天新增新冠肺炎確定病例。中央流行疫情指揮中心今（3）日公布新增1例個案是從南非返國50多歲男性，因工作長期居住南非，在當地曾採檢，檢驗結果為陰性，當天下午就出現發燒等症狀，醫生評估為感冒，4天後入境台灣，在機場主動告知有症狀，安排採檢後送至集中檢疫所隔離。



指揮中心表示，個案因計劃返台探親，於南非當地採驗新型冠狀病毒(採撿時無症狀)，6月27日上午得知檢驗結果為陰性，同日下午出現發燒、全身無力及喉嚨有異物感等症狀，28日至當地醫院就醫，醫師評估為一般感冒，個案服藥後於6月30日自覺症狀好轉，當日自南非搭機至杜拜轉機，於7月1日晚間入境台灣。

指揮中心指出，個案入境時無症狀，因主動告知14天內曾有不適症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診；個案目前收治住院隔離，經X光檢查診斷有肺炎情形。衛生單位已掌握個案接觸者共27人，其中同班機前後二排乘客13人列為居家隔離對象，同班機機組員14人因有適當防護，列為自主健康管理對象。

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指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

