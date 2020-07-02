慣竊自稱當臨演偷雞蛋、肉鬆麵包　「傳票請寄電視台地下2樓」

▲王姓慣竊自稱住在電視台，因肚子餓外出偷雞蛋、麵包果腹。（圖為資料照／記者林悅攝）

記者劉昌松／台北報導

王姓男子今年1月間，連續在台北市松山區等地，犯下多起竊盜案件，除了偷拿別人放在機車上的雞蛋，還3度到便利商店行竊，而且專偷肉鬆麵包，檢警將他緝捕到案後，他自稱是電視台臨時演員，而且就住在電視台的地下室，因為肚子餓所以行竊，台北地檢署2日依5個竊盜罪嫌將他起訴。

40多歲的王男先前就有多次竊盜前科，2020年1月中旬，他在路上看到有人把雞蛋留在機車上，就順手牽羊拿走了幾顆，幾天後，他又疑因肚子餓，接連3天到便利商店偷拿肉鬆麵包果腹，另外還涉嫌偷騎走別人的腳踏車。

台北市警信義分局獲報後，根據監視畫面循線將王男緝捕到案，辦案人員看王男打扮較為邋遢，戶籍又登記在戶政事務所，原以為是個貧苦街友，沒想到他語出驚人，自稱並非居無定所，因為是電視台臨時演員，希望檢警有傳票等文書，可寄到電視台的地下2樓給他，不過無論他的身分為何，因犯行明確，被依竊盜罪嫌起訴。

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