花蓮7成新生兒門諾出生　麥當勞叔叔贈重症新生兒保溫箱

▲「麥當勞叔叔之家慈善基金會」在「惠媛」出院當天看，捐贈了2台「重症加護型新生兒保溫箱」及5部兒童輪椅給門諾醫院。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮有超過7成的新生兒是在門諾醫院出生，其中每年新生兒中約120名的早產兒，早產兒的存活除了有賴醫護人員的努力外，醫療設備也相當重要。「麥當勞叔叔之家慈善基金會」看到了門諾醫院醫療的需求，捐贈了2台「重症加護型新生兒保溫箱」及5部兒童輪椅給門諾醫院，29日舉行溫馨的捐贈儀式，其中出生時只有685公克的巴掌仙子「惠媛」也在眾人的祝福聲中，開心回家。

出生時體重只有685公克的「惠媛」，還來不及讓媽媽抱抱，就直接送進新生兒加護病房的「重症加護型保溫箱」中照顧。回想這些日子，媽媽難掩心中激動的情緒，眼眶泛淚的說著，寶貝在重症加護型保溫箱中住了一個多月，每天的探視時間就是一家三口最珍貴的時光，隔著保溫箱，一句句的「寶貝加油」，彷彿她都聽見了！看著「惠媛」小小的身軀努力的長大，終於在今天體重超過了2300公克，可以出院回家，媽媽的內心除了感動更多的是感謝！感謝醫護團隊這80多天的細心照料，如今終於可以「回家團圓」，這份喜悅的心就是他們一家人獲得最好的禮物！





門諾醫院院長吳鏘亮表示，院內每年新生兒中約有120名早產兒，除了專業的醫療照護，醫療設備的支持更是不可或缺，感謝「麥當勞叔叔之家慈善基金會」捐贈「重症加護型新生兒保溫箱」，不但可減少早產兒併發症，也大幅提升早產兒的照護品質！

▲早產兒的存活除了有賴醫護人員的努力外，醫療設備的提升也相當重要。



麥當勞叔叔之家慈善基金會秘書長蔡金玲表示: 「基金會和兒科團隊並肩作戰的過程中，我們看見，有一些寶貝，出生的時候，提早報到，體重極低，需要先在保溫箱裡，慢慢長大」。繼去年捐贈給台大兒醫、台大新竹分院、台大雲林分院及高雄榮總共7台「重症加護型新生兒保溫箱」，基金會看到了東部醫療的需要，今年度共捐贈2台「重症加護型新生兒保溫箱」給門諾醫院，期盼為守護最小花蓮人長大盡一份心力！

▲兒科醫師表示，「重症加護型新生兒保溫箱」不僅大幅降低移動風險，減少併發症，也提升早產兒的照護品質。



門諾醫院小兒科主任鄭永隆表示，對於體重極低的早產兒來說，「移動」有高度潛在的風險，如失溫、腦部震動、出血等，而「重症加護型新生兒保溫箱」不僅可直接在加護病房及開刀房裡，變身為手術處理台的高階多功能保溫箱，還結合了保溫箱及處理台的功能，讓早產兒的關鍵期，在面對不確定的變化時，不必離開保溫箱而直接進行醫療處置，不僅大幅降低移動風險，減少併發症，也提升早產兒的照護品質。



麥當勞叔叔之家慈善基金會蔡金玲秘書長也親送由志工媽媽親手縫製的麥麥熊給「惠媛」作為陪伴她健康長大的好朋友，同時致送麥麥熊給門諾醫院院長，感謝醫療團隊長期對東部醫療的投入與貢獻。

►我該答應女友嗎？