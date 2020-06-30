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父母要求每月匯錢給弟！打工男生活費「僅剩1200」　崩潰：想去死

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▲▼哭,傷心,難過。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲父母要求每個月匯錢給弟弟，打工男1個月生活費「僅剩1200」。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸江蘇淮安警方日前接獲報案，一名男子自稱生活壓力大到想尋死，他們立刻派人到現場處理，發現報案男子滿身鮮血，緊急將人送醫治療。報案男子哭訴，他每月薪水只有1800人民幣（約新台幣7500元），可是父母竟然要他把1500元（約新台幣6200元）給弟弟，加上近期愛情不順利，才會有尋死念頭。

根據《廣州日報》報導，居住在江蘇淮安市的王姓男子日前凌晨1時許打電話給警局，在電話中哭訴「我每月只有300元人民幣（約新台幣1250元）用來生活，其他全部被我父母要走，給我弟弟，我女朋友的父母還拼命反對我們在一起，我不想活了。」

警局聽見情況後立刻派人到現場處理，發現王男已有做出自殘的行為，所幸傷口不大、流失的血量不多，意識仍相當清楚，緊急送醫後沒有大礙。王男事後供稱，他的家鄉在江蘇鎮江市，中學畢業後就沒繼續升學，獨自到淮安市打工賺錢，在飯店裡當服務員，每月僅靠1800人民幣的微薄薪水生活。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）

▲王男每個月必須匯錢給弟弟，讓他1個月的生活費僅剩300人民幣。（圖／資料照片）

他哭訴，父母要求他，每個月必須寄1500人民幣給弟弟，只給他留下300人民幣的生活費，加上近期與一名女子交往，但卻被女方家長極力反對，用盡各種手段阻撓，越想越覺得很多事情不順利，生活沒有意義，才會有輕生的念頭。

負責處理的員警知情後，除了先替王男付醫藥費，事後還塞了200人民幣給王男，讓王男相當感動，表示一定會振作起來。

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